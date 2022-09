Selecționerul Finlandei nu-și face iluzii înaintea meciului cu România! Care sunt problemele pe care le întâmpină

Naționala de fotbal a României joacă vineri, la Helsinki, împotriva Filnandei, în penultima etapă din Liga Națiunilor.

„Suntem în faţa unui joc istoric”, a recunoscut selecționerul Finlandei, Markku Kanerva

Jucătorii pregătiți de Edi Iordănescu sunt pe ultimul loc, cu 3p, după Bosnia-Herțegovina (8p), Muntenegru (7p) și Finlanda (4p). O înfrângere este similară retrogradării în al treilea eșalon valoric.

De partea cealaltă, Finlanda nu a câștigat niciodată în cele 12 meciuri directe, obținând trei remize, două pe teren propriu și una în deplasare, de fiecare dată scorul final fiind 1-1.

„Suntem în faţa unui joc istoric. Într-adevăr, noi nu am reuşit să învingem niciodată până acum, dar acum avem o echipă bună. Şi România are o echipă bună, însă noi vrem să câştigăm şi să ne apropiem de primul loc în această grupă.

Din păcate, avem jucători accidentaţi, de aceea sunt mulţi debutanţi, mulţi jucători noi în echipa asta. Am trecut în revistă tot ce trebuie să facă, am vorbit personal cu fiecare dintre ei, deci sperăm că totul va fi aşa cum am pregătit”, a spus selecționerul Markku Kanerva.

Selecționerul Finlandei nu uită că, la București, echipa lui a avut probleme mari

Markku Kanerva a spus și care este cel mai reprezentativ jucător din lotul tricolorilor. „Echipa României este plină de jucători valoroşi, jucători care pot prezenta oricând pericol. Noi ştim asta şi suntem pregătiţi. Nu pot să menţionez un jucător anume.

Naţionala României este plină de jucători valoroşi, dar noi ne pregătim pentru asta. Partida de la Bucureşti a decurs după scenariul dictat de naţionala României. Am avut probleme mari, dar am putut să ţinem şi mingea destul de mult.

Ştim că şi România vrea să câştige, însă sperăm că în faţa fanilor noştri putem să arătăm forţa noastră, să fim mai energici şi să avem şanse mai bune de a marca.

Stanciu e un jucător cunoscut, îl cunosc. E un jucător foarte bun. Nu ştiu în ce stare este acum, însă vom avea grijă pentru că ştim calităţile lui”, a spus Markku Kanerva.