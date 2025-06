Selecționerul Ion Marin, după semifinala cu Olanda U19: „I-am luat în brațe la final”

Ion Marin (70 de ani), selecționerul naționalei U19 a României, a tras primele concluzii imediat după eșecul cu reprezentativa similară a Olandei, scor 1-3, din semifinalele turneului final găzduit de țara noastră.

„Le mulțumesc spectatorilor care au dat un ajutor imens acestor tineri, îi felicit pe jucători, sunt primii 4 în Europa, le mulțumesc și îi felicit pentru comportamentul avut timp de 3 ani de zile, de când lucrăm, de când am construit această echipă.

Am reușit ceva, poate reușeam mai mult. Am avut trei meciuri foarte bune, ne-am dorit din tot sufletul să jucăm finala, dar nu s-a putut. Am un regret că nu am dat și golul al doilea.

Am început cu felicitări, mulțumiri pentru copiii ăștia, nu vreau să înșirui acum defecte, se putea mai mult. Primul gol este penibil, celelalte… o echipă care le-a lucrat, au pasat, au fost activi, reactivi, ăsta este fotbalul, noi atât am putut să dăm în această seară.

Cu ce rămânem? Locul 4 în Europa, jucători care pot să ajungă spre U20, U21 și, de ce nu?, la echipa națională mare. Cu Barbu am avut o discuție, era puțin obosit, am zis să începem cu Kodor pentru că fundașii lor erau înalți, ne-a reușit într-un fel, a câștigat unele dueluri, a venit un jucător proaspăt de pe bancă, așa a gândit banca: să intre Barbu, Băsceanu în repriza a doua, nu știam cât va fi scorul și cum va evolua.

I-am felicitat pe băieți, i-am luat în brațe, le-am mulțumit pentru colaborarea din ultimii 3 ani. Să vedem cluburile cum se orientează și unde ajung acești copii, să sperăm că ajung la cluburi bune, unde se vrea performanță!

Dacă îi iau cluburi doar ca să îi aibă acolo, va fi o mare problemă. Era șansa noastră să putem recupera în treimea lor, știam ce viteză au, cum recuperează – uneori am reușit, alteori nu. (n.r. Cel mai bun moment?) Când ne-am calificat în semifinală”, a spus Ion Marin, după meci, la zona mixtă.