Selecționerul Pep Guardiola! Englezii anunță că o fostă vicecampioană mondială îl dorește

Pep Guardiola este unul dintre cei mai de succes antrenori aflați în activitate. Din 2016 se află la conducerea băncii tehnice a celor de la Manchester City.

Acesta are contract cu formația de pe Etihad până în vara anului 2023, motiv pentru presa din Regat să speculeze faptul că tehnicianul ajuns la 51 de ani ar putea deveni selecționer.

Englezii se leagă și de o declarație mai veche a lui Guardiola, dată în cadrul unui interviu din 2018, unde și-a exprimat în mod public dorința de a sta pe banca unei echipe naționale.

‘#Guardiola to be new Dutch NT-manager’ wouldn’t that be the best #headline in years? #Pep, you are most welcome in #Holland! Already comfortable with your new nickname: #PepPep (‘really fast’ in Dutch)🤣#knvb #nederlandselftal @KNVB @DailyMirror https://t.co/pHAOUoB7Jf

— Mr. Scout (@MrScout7) January 23, 2022