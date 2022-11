Selecționerul Qatarului n-are milă de elevii lui după eșecul cu Ecuador: „Am fost incapabili să legăm patru pase”

Ecuador a învins Qatar cu 2-0 în primul meci al CM din acest an, care a contat pentru Grupa A, iar selecționerul naționalei țării gazdă nu și-a menajat deloc elevii.

„Am fost incapabili să legăm patru pase”, a declarat selecționerul Qatarului

Qatar a devenit prima țară-gazdă care pierde meciul de deschidere al competiției. Enner Valencia a înscris ambele goluri ale sud-americanilor, la meciul de pe Al Bayt Stadium din Al Khor asistând 67.372 de spectatori.

Echipa pregătită de spaniolul Felix Sanchez a jucat slab, mai ales în prima repriză. Problemele au fost, cu predilecție, în apărare, portarul Al-Sheeb ieșind aiurea la câteva centrări și provocând penalty-ul din care Valencia a deschis scorul în minutul 16.

„Nu a fost meciul la care visam. Trebuie să uităm jocul de azi şi să tragem rapid concluziile. Urmează meciuri grele şi adversarii vor dori să câştige punctele. Ecuadorul a meritat victoria. Putem să ne îmbunătăţim jocul, nu am arătat nivelul nostru maxim.

Trebuie să scăpăm de presiune. Am fost incapabili să legăm patru pase şi am arătat multe lacune în defensivă. Echipa nu a fost echilibrată. Te pedepsesc astfel de echipe dacă faci greşeli”, a declarat după meci tehnicianul spaniol.

Selecționerul Ecuadorului crede că a fost o victorie foarte clară

De partea cealaltă, selecţionerul Gustavo Alfaro și-a exprimat nădejdea că elevii lui vor continua să joace la fel de bine.

„Am câştigat prin atitudine şi prin angajament. Am suferit o lovitură puternică în startul meciului, când ne-a fost anulat golul, dar am continuat să forţăm. Cred că a fost o victorie foarte clară şi sper să fie startul pentru ceva important.

A fost cel mai important meci de la Campionatul Mondial. Nu doar că era partida de deschidere, dar întâlneam gazda. A trebuit să dărâmăm acele mituri istorice”, a punctat el.

Luni, de la ora 18:00, are loc celălalt meci al Grupei A, Senegal – Olanda. Meciurile din Etapa a 2-a au loc vineri, 25 noiembrie, după următorul program: Qatar – Senegal de la ora 15:00 și Olanda – Ecuador de la 18:00.