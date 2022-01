Semnul rele anul are? Un președinte de club a părăsit clubul aflat într-o mare dificultate financiară

Gaz Metan Mediaș a rămas fără Valentin Iordănescu omul care a condus clubul în perioada ulterioară ieșirii din insolvență.

Acesta și-a prezentat demisia în cursul zilei de astăzi, printr-un mesaj postat chiar pe siteul oficial al grupării ardelene.

“Dragi suporteri ai GAZ METAN MEDIAŞ,

Am avut marea onoare de a fi preşedintele unui Club de tradiţie, unui Club iubit, respectat şi apreciat de toată suflarea fotbalistică din România, dar mai presus de toate sunt doar un alt fan al Gazului. Din acest motiv mi-am dorit să scriu această scrisoare, să îmi iau rămas bun de la voi şi să explic decizia mea de a părăsi funcţia de preşedinte. Când v-am întâlnit pe oricare dintre voi pe stradă am simţit sprijinul vostru, dorinţa de performanţă şi iubirea faţă de Club. Pentru că împărtăşesc valorile Gazului, cred că acest club aparţine în primul rând fanilor săi şi întregii comunităţi locale. Am încercat să urmez aceste valori în tot ceea ce am făcut şi am încercat să fac.

Până la urmă, cei peste 100 de oameni care lucrează cu, în jurul şi în cadrul echipelor de fotbal, grupul care construieşte zi de zi la Mediaş este cel mai important. Pentru ca grupul să dureze, relaţiile umane sunt esenţiale, sunt mai importante decât banii, mai importante decât faima, mai importante decât funcţia, mai importante decât orice. Din fericire, i-am avut alături de noi pe aceşti băieţi minunaţi care atunci când lucrurile au devenit urâte, au jucat din toate puterile lor, au întors rezultate nefavorabile şi au tras mai departe, pentru că ei au crezut în mine şi au ştiut că şi eu cred în ei.

De-a lungul acestor ani la Mediaş, am învăţat că voi, fanii, doriţi ca echipa să câştige, desigur, dar mai presus de toate vreţi să dăm totul: conducătorul, antrenorii, angajaţii şi bineînţeles jucătorii. Şi vă pot asigura că am dat 100% din noi acestui Club. Acum am decis să plec şi vreau să explic, măcar pe scurt, motivele care au dus la această decizie. Înţeleg fotbalul şi cunosc cerinţele unui club precum Gazul şi ştiu că atunci când nu mai poţi ajuta pentru că nu mai eşti ajutat, trebuie să pleci. Plec pentru că simt că sprijinul acordat Gazului condus de mine se va împuţina şi nu va mai fi suficient pentru a construi ceva pe termen mediu sau lung. La plecare, mesajul meu este unul simplu: Să nu uităm de fotbal, să avem grijă de el!, au fost cuvintele oficialului la despărțirea de club.

Gaz Metan a încheiat anul 2021, pe locul 13, cu 20 de puncte, la o lungime în spatele celor de la CS Mioveni, aflați deasupra liniei retrogradării. Medieșenii sunt o prezență constantă în ultimii 6 aîn LIga 1, interval în care clubul a treut și printr-o procedură de reorganizare, încheiată cu bine sub conducerea fostului președinte Iuliu Mueșan.