Sergiu Hanca a spus lucrurilor pe nume după victoria cu Poli Iași: „Am fost penibili, altfel nu pot spune!”

Petrolul Ploiești a câștigat dramatic acasă cu Poli Iași. Prahovenii au obținut cele 3 puncte în ultimul minut al partidei, scorul final fiind 2-1.

Sergiu Hanca a vorbit la finalul celor 90 de minute. Jucătorul formației din provincie nu s-a ferit de cuvinte după rezultatul norocos.

„Am fost penibili, altfel nu pot spune!”

„Fotbalul te răsplătește atunci când îți dorești, când vrei cu adevărat. Discuția pe care am avut-o între noi a dat roade și am arătat altfel în a doua repriză. În prima repriză am fost penibili, altfel nu pot spune.

Nu am jucat nimic din ce am pregătit, nu am fost prezenți, nu am câștigat duelurile, nu am avut atitudine, nimic. În a doua repriză am arătat că suntem caractere, că avem valoare și putem câștiga.

Cred că am fost puțin cu nasul pe sus. Am zis că jucăm cu Iașiul, că la ei e situația puțin mai ciudată, din ce auziserăm… dar așa e în fotbal, trebuie să primești o palmă ca să te trezești.

Important este că am sperat până la sfârșit. Am simțit că putem câștiga. Știu ce echipă avem, ce grup este aici, cum ne pregătim, dar câteodată… știți cum e”, a declarat Sergiu Hanca, după victoria cu Poli Iași.