Sergiu Hanca, dorit înapoi la Dinamo! Fotbalistul a răspuns pe loc propunerii „câinilor”

Fotbalistul român în vârstă de 29 de ani se află din anul 2019 în curtea polonezilor de la Cracovia, acolo unde a și devenit căpitanul echipei!

Sergiu Hanca a devenit un adevărat lider pentru actualul său club, iar evoluțiile din ultimii ani l-au făcut pe acesta să devină un idol al tribunelor grupării din Polonia. Mai mult de atât, mijlocașul este cerut cu insistență înapoi în România, iar suporterii lui Dinamo îi scriu în mod repetat să se întoarcă în Ștefan cel Mare și să pună umărul la salvarea alb-roșilor.

Cu toate acestea, Hanca nu are de gând deocamdată să revină în Liga 1 și a declarat că se simte foarte bine la actuala echipă. Jucătorul român a mărturisit că nu vede de ce s-ar întoarce la Dinamo în momentul de față, mai ales că situația „câinilor” este una critică la această oră.

„Fanii îmi mai scriu: ‘Vino la Dinamo’, ‘Dinamo are nevoie de tine’. Dar nu e momentul să mă întorc. Îmi este foarte bine în Polonia, am muncit mult să ajung acolo, nu văd de ce aș schimba acest lucru. Am plecat de la Dinamo într-o situație grea, n-aș putea să mă întorc într-o situație și mai grea!”, a spus Hanca, potrivit Digi Sport.