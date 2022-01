„Și-a terminat cariera. Nu știe să facă nimic!”. Atac devastator la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Actualul antrenor al celor de la CS U Craiova este departe de îndeplinirea principalului obiectiv impus de Mihai Rotaru, asta deși oltenii și-au pus mari speranțe odată cu venirea sa!

Laurențiu Reghecampf a venit în Bănie ca o adevărată garanție a performanței, iar primele rezultate obținute de acesta duceau cu gândul la faptul că oltenii vor juca o carte importantă în lupta pentru campionat. Cu toate acestea însă, Craiova s-a stins odată cu trecerea etapelor, iar elevii lui Reghe au ajuns la 7 meciuri fără succes în Liga 1 și s-au îndepărtat la 25 de puncte de liderul CFR.

Aceste contraperformanțe ale antrenorului nu sunt deloc surprinzătoare pentru fosta sa soție, Anamaria Prodan. Agentul consideră că Reghecampf a făcut o greșeală imensă în momentul în care a decis să renunțe la căsnicia celor doi și este de părere că tehnicianul va merge din rău în mai rău de acum înainte.

„Eu sunt atât de exigentă cu mine, îți dai seama cum sunt cu cei din jur? Am fost atât de exigentă și toată lumea îi spunea, dar eu îi spuneam că dacă nu ești concentrat un miliard la sută ca antrenor, te-au dat afară, ți-au terminat cariera, dormi sub pod. Nu știi să faci nimic altceva. Cum crezi că o să ajungă Laurențiu Reghecampf. Uite, acum trăiește din 15.000 de euro pe lună, de la 2 milioane jumătate, 3 milioane de euro pe an, a ajuns la 15.000 de euro pe lună.

Nevastă-ta, Prodan, îți face cadou de ziua ta Ferrari. Îți face cadou nu știu ce ceas, că aveai tigaie la mână, nu știai ce e aia, te duce la operă, te învață. L-am dus pe vârful Everestului, hai să punem și noi steagul acum. Și când să punem steagul, tu ce faci, cumetre? Tu te uiți în spate, aluneci și te duci direct în cap și nici nu te mai oprești, nici nu te prinzi de ceva, să te apuci de o creangă din cădere, să îți dai seama că ai greșit”, apus Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.