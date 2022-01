Simona Halep a impresionat pe toată lumea cu victoria de la Australian Open: ,,E clar că a revenit în formă”

Simona Halep, numărul 15 WTA, a reuşit o victorie fără mari emoţii cu Beatriz Haddad Maia, locul 83 WTA, scor 6-2, 6-0 şi s-a calificat în turul trei la Australian Open.

Succesul sportivei din România nu a trecut neobservat nici de specialişti. Mats Wilander, fost tenismen, spune că se vede clar că jucătoarea de 30 de ani este în revenire de formă şi jocul ei este impresionant.

,,Cred că e o victorie foarte bună pentru ea. A fost jucătoarea mai bună, evident. Dar nu e ușor, după ce aștepți toată ziua să joci. Să te concentrezi atât de bine, împotriva unei jucătoare de mână stângă, puternică. E clar că Simona a revenit în formă și arată bine jocul ei. La cum o vedem, cred că Simona e aceeași jucătoare care a câștigat titlurile de Grand Slam. Probabil că mental e puțin diferită.”, a declarat Mats Wilander, pentru Eurosport.

La finalul partidei, Simona a oferit prima sa declarație și s-a arătat extrem de entuziasmată după victoria de astăzi. Halep a glumit pe seama alimentelor pe care le-a consumat de la venirea în Australia, spunând că a mâncat doar șuncă și ouă în cele trei săptămâni. Totodată, românca crede că perioada de inactivitate de anul trecut a ajutat-o să devină mai puternică în 2022.

„Probabil pentru că am mâncat numai ouă şi şuncă de când am venit aici, nu am schimbat regimul. Să aştepţi e destul de dificil, a fost un meci superb înaintea mea, m-a motivat să mă concentrez, să joc bine. Ea nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă şi am câştigat. Îmi place mai mult tenisul, am 30 de ani, am început să joc mai relaxată.

Anul trecut nu a fost uşor pentru mine, nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică şi sunt gata să muncesc mai mult şi să fac meciuri bune în continuare”, a spus Simona Halep pe teren, imediat după meci.

