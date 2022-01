Simona Halep, a patra favorită la câștigarea Australian Open! Cine pleacă cu prima șansă

Sportiva din România va lua parte la primul Grand Slam al anului, Australian Open, care se va desfășura în perioada 17 – 30 ianuarie 2022!

Simona Halep își dorește să continue parcursul de excepție din noul an, astfel că triumful de la Melbourne Summer Set 1 i-a redat încrederea de care avea nevoie fostul lider mondial. Acum însă, jucătoarea în vârstă de 30 de ani are ca principal obiectiv un traseu cât mai lung la Australian Open, acolo unde va da peste adversari de calibru.

Potrivit caselor de pariuri, Ashleigh Barty este principala favorită la câștigarea Grand Slam-ului de la Melbourne. Aceasta are o cotă de 4.50, fiind urmată de Naomi Osaka (cotă 7) şi de Aryna Sabalenka (cotă 10). Pe locul patru în topul preferințelor bookmakerilor se află Simona Halep (cotă 12) și Garbine Muguruza, care este cotată cu aceeași valoare. Emma Răducanu are cotă 20, la fel ca Maria Sakkari şi Elena Rybakina.

„Simona Halep va fi foarte dificil de învins. Nu o să „ucidă” pe nimeni pe teren în materie de putere, dar nu așa a câștigat cele două titluri de Grand Slam pe care le are în palmares. E foarte experimentată, nu e o jucătoare în vârstă, dar are experiență în comparație cu majoritatea adversarelor sale. E adevărat că nu are armele adversarelor sale, dar cred că depinde doar de ea dacă va mai câștiga titluri de Grand Slam. Apare mereu pe teren pregătită să lupte, va fi foarte greu pentru oricine o întâlnește.

Cred că Simona are șanse foarte mari să se lupte pentru cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA. Cred că e mult mai simplu să fii sus în clasament decât să câștigi un Grand Slam. Ca să fii pe locurile 1, 2 sau 3 tot ce trebuie să faci e să fii constant. Ca să câștigi un Grand Slam ai nevoie de noroc, ai nevoie să nu întâlnești o jucătoare precum Sabalenka, o tenismenă care lovește foarte puternic. Totuși, cred că încrederea ei crește de fiecare dată când e la un turneu major. Cred că va mai cuceri un titlu de Grand Slam și dacă continuă să joace ca până acum, va reveni în Top 3 WTA”, a spus Mats Wilander, potrivit eurosport.ro.