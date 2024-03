Simona Halep a recunoscut: ”E jucătoarea mea favorită!”

Simona Halep a jucat în primul turneu după 18 luni, la Miami Open.

Câștigătoarea de Grand Slam a suferit o înfrângere în primul tur, în trei seturi, în faţa Paulei Badosa, fostul număr 1 mondial şi triplă campioană la turnee majore.

Recent, românca a dezvăluit că Svetlana Kuznetsova este jucătoarea ei favorită.

”Sincer, nu am o idee clară în legătură cu ce am făcut bine și ce am greșit pe teren. Știu că am ratat niște mingi pe care, în mod normal, nu trebuia să le ratez. Dar simt că am jucat un tenis bun.

Așa că, în primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă ghideze puțin. Aștept să încep colaborarea cu Carlos Martinez. Vom avea o perioadă de probă. A lucrat cu Svetlana (n.r.- Kuznetsova), prietena mea și jucătoarea mea favorită. Îi admir munca. Sper să ne înțelegem bine și să avem rezultate bune împreună”, a spus Simona Halep