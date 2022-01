Simona Halep, după prima victorie din 2022: „Presiunea a fost mare, mă simțeam extenuată”

Simona Halep a reușit să se impună în fața autraliencei Destanee Aiava (316 WTA), scor 6-4, 6-2, după o oră și 20 de minute, în cadrul turneului WTA 250 de la Melbourne

La finalul primului meci de la proba de simplu din 2022, jucătoarea de 30 de ani a vorbit despre prestația avută pe Rod Laver Arena și a anticipat duelul pe care îl va avea cu Gabriela Ruse în turul al doilea.

Cele două românce se vor întâlni joi dimineața, în jurul orei 03:30, ora României.

„Mă bucur că am câștigat acest meci, din noiembrie nu am mai jucat nicio partidă. 2021 a fost poate cel mai greu an al carierei. Mă bucur foarte mult că m-am întors în Australia, această țară are un loc important în inima mea.

M-a ajutat perioada de pauză, presiunea a fost mare, uneori mă simțeam extenuată din punct de vedere psihic. Mă bucur că acum sunt sănătoasă și sunt gata de următorul meci, mă simt bine pe teren.

Am jucat cu Gabriela Ruse în urmă cu două luni, în România, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Sper să mă refac cât mai repede și să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep, după meci.