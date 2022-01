Simona Halep, fericită după primele victorii de la Melbourne: „Voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu!”

Jucătoarea în vârstă de 30 de ani a trecut fără emoții și de conaționala Gabriela Ruse, scor 6-2, 6-1, și s-a calificat în sferturile de finală de la Melbourne Summer Set 1!

Simona Halep are parte de un start bun de sezon, astfel că a legat deja primele două victorii în 2022. După ce a trecut în primul tur de Destanee Aiava (21 de ani, locul 316 WTA), Simona s-a impus și în fața Gabrielei Ruse și s-a calificat astfel în sferturile turneului WTA 250 din Australia.

Pentru un loc în semifinale, Halep va juca împotriva elvețiencei Viktorija Golubic (43 WTA), care a trecut în optimi de Lesley Pattinama Kerkhove (158 WTA). La finalul partidei cu Ruse, fostul lider mondial s-a declarat mulțumită de ceea ce a arătat până acum, însă se așteaptă la o misiune dificilă în următoarele confruntări.

”Sunt foarte fericită că am câștigat meciul de o asemenea manieră. La început, a fost mai greu, dar apoi am început să simt jocul și am dominat. Sunt mulțumită, eram nerăbdătoare să joc, mă bucur că sunt aici și pot juca.

Nu, nu sunt confortabilă în niciun meci la acest nivel, dar voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu, pentru că știu că, astfel, voi avea șanse să câștig”, a spus Simona Halep.