Simona Halep, încântată de revenirea la Melbourne: ,,E o plăcere să fiu aici”

Sportiva din România are amintiri plăcute de la Melbourne. Aceasta a disputat finala Australian Open în anul 2018.

Încântată de atmosfera de la Melbourne, Simona Halep speră că va pracitica şi un tenis de cea mai bună calitate.

,,E o plăcere să revin aici. Întotdeauna am jucat bine la Melbourne şi îmi place mult atmosfera. E o plăcere să fiu aici şi sper că voi juca un tenis foarte bun.”, a transmis Simona Halep, înainte de debutul la Australian Open 2022.

2018 #AusOpen finalist @Simona_Halep is ready for a big summer in Melbourne 👋#AO2022 pic.twitter.com/SxdEGZgKjx

