Simona Halep, magnet de laude: „Nu credeam că o să reușească. Este determinarea întruchipată”

Simona Halep a câștigat primul turneu WTA după mai bine de un an distanță. Ultima competiție în care constănțeanca a triumfat a fost la Roma, în septembrie 2020.

La Melbourne Summer Set 1, jucătoarea de 30 de ani a învins-o în ultimul act pe Veronika Kudermetova, scor 6-2, 6-3. A fost al 23-lea turneu din cariera Simonei Halep.

Actorul Augustin Viziru a vorbit și el despre performanța fostului lider mondial. Un fost practicant al sportului alb, acesta a fost unul dintre oamenii care nu avea

69încredere în Simona Halep la începutul ei de carieră, din cauza staturii sale fizice.

Totuși, sportiva ajunsă la 30 de ani a fost una dintre cele mai constante din circuit în ultimul deceniu, iar Viziru a recunoscut că s-a înșelat, motiv pentru care renumitul actor a felicitat-o și a complimentat-o pe Halep.

”Pe mine m-a contrazis un pic. Când am văzut-o, când a apărut în tenis am zis: ‘Bă, n-are cum să ajungă la nivelul ăsta! Nu are fizicul necesar’. Dar, pentru mine, Simona Halep este determinarea întruchipată. Faptul că poate să joace la același nivel nu arată decât că are o mentalitate de ‘cățea’ în antrenamente, ca să folosesc un termen dur.

Se pregătește într-un stil… Să poți să joci la nivelul ăsta, cu statura ta, în condițiile în care există Muguruza, Pliskova (n.r.- jucătoare cu talie)… Se duce și le bate și se agață de ele, e un exemplu de sportiv profesionist și are tot respectul meu pentru treaba asta. Eu, sincer, nu credeam că o să reușească să fie în top pentru că nu are fizic, dar uite că m-a contrazis”, a declarat Augustin Viziru, pentru Digi Sport.