Simona Halep răspunde acuzațiilor lansate de Caroline Wozniacki

Simona Halep (32 de ani) s-a întors în circuitul WTA, fiind învinsă la Miami în primul meci după 17 luni de Paula Badosa (26 de ani, locul 73 WTA), scor 6-1, 4-6, 3-6. Revenirea româncei nu e privită cu ochi buni de toate colegele din tenisul feminin, fiind contestată deja de Caroline Wozniacki (33 de ani, locul 129 WTA).

„În primul rând, mereu mi-a plăcut de Simona. Am avut o relație bună. Și în trecut am vorbit deschis despre ce cred în legătură cu dopajul. Ideile mele nu s-au schimbat. Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toți. Nu mă refer direct la Simona, dar, dacă cineva trișează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv…

Înțeleg de ce un turneu vrea un nume mare pe tablou, dar eu cred, și nu este un atac la cineva anume, că acești oameni nuar trebui să primească wild-card-uri! Dacă vrei să revii și a fost vorba de o greșeală, înțeleg, dar trebuie să o iei de jos ca să ajungi înapoi în vârf. Asta e părerea mea despre astfel de lucruri”, a spus Caroline Wozniacki la conferința de presă după victoria în fața Clarei Burel, scor 6-1, 6-4, conform The Tennis Letter.

Răspunsul româncei a venit pe un ton hotărât: „De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci ar fi mai bine dacă am citi decizia venită de la TAS, și anume că era un supliment contaminat, nu era dopaj. Nu am avut niciodată ceva de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor.

Mulțumesc turneului că mi-a oferit acest wild card și că am avut posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc. O singură persoană negativă la adresa mea nu-i ceva care să fie important, fiindcă am alte sute de oameni care îmi oferă dragoste, așa că voi accepta asta”, a punctat Simona, conform portalului de specialitate The Tennis Letter.