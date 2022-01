Simona Halep s-a destăniuit presei străine. Ce obiectiv și-a impus pentru 2022

Simona Halep (locul 20 WTA, 30 de ani) a acordat un interviu în care a vorbit despre obiectivele sale în 2022. Jucătoarea română de tenis vrea să reintre în primele 10 jucătoare ale lumii.

”Vreau să termin anul în Top 10, dacă este posibil. Acesta este obiectivul și visul meu. Știu că va fi dificil, dar știu că nu este imposibil. Îmi plac provocările. Îmi place presiunea. Este bine că am parte de un restart, o reîmprospătare în mintea mea. Simt că este posibil să revin în Top 10. Am această încredere. Trebuie doar să depun efort și să am încredere”, a declarat Simona Halep, pentru BBC.

Simona Halep (locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2) va evolua în semifinale cu chinezoaica Qinwen Zheng (locul 126 WTA), venită din calificări, care a trecut, în sferturi, cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (5), de croata Ana Konjuh (locul 67 WTA). Meciul Simona Halep – Qinwen Zheng va avea loc pe arena centrală, Rod Laver, nu înainte de ora 04.00.