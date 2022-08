Simona Halep s-a retras de la Cincinnati! Probleme medicale înainte de US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (6 WTA, cs 15) s-a retras de la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati.

Organizatorii au anunțat că dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem a renunțat să joace meciul cu sportiva rusă Veronika Kudermetova (20 WTA), care conta pentru Turul 2, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă.

Simona Halep has withdrawn from #CincyTennis due to a right thigh injury.

Veronika Kudermetova receives a walkover into the Round of 16 to face either Paula Badosa or Ajla Tomljanovic.

— WTA Insider (@WTA_insider) August 17, 2022