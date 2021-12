Situația de la Dinamo, analizată de un fost fotbalist al clubului: „Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu are nimic în comun”

Dinamo este într-o poziție dificilă. Este penultima în Liga 1 și are serioase emoții în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

Cu 12 puncte acumulate în 21 de etape, formația din Ștefan cel Mare trece prin unul dintre cele mai complicate momente din istoria sa.

Cristi Munteanu, fost jucător al ”câinilor”, într-o perioadă în care gruparea ”alb-roșie” se lupta pentru locurile fruntașe din campionat, a vorbit despre situația de la fosta sa echipă.

”Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar două lucruri mai au (n.r. în comun). Stadionul, vestiarul ăla în care am stat și eu atâția ani și suporterii, fanii, galeria. Celebra galerie a lui Dinamo. Au venit și cu bani să susțină clubul. Nu am vorbit de rău niciun jucător, consider că nu este vina unui jucător că se află la un club.

Adică să stai să-l critici pe Filip, de exemplu, un jucător care mie-mi place, că nu e bun, că joacă slab. Nu. Jucătorul ăla nu a venit să bată la ușă ca să intre. Nu! El a fost adus. Deci problema e la cei care au făcut selecția, cum s-a făcut și așa e mai departe. În momentul de față, nu are nimic în comun Dinamo de acum cu ce a fost în perioada în care evoluam eu acolo”, a declarat Cristi Munteanu, pentru Pro X.