Situaţie tensionată la Academica Clinceni! Antrenorul a plecat de la echipă: ,,Dragoste cu forţa nu se poate”

Situaţie de necrezut la Academica Clinceni. Cu lotul plin de juniori la meciurile oficiale din Liga 1, echipa ilfoveană rămâne acum fără antrenor şi conducător.

Bobi Stoica, oficial al celor de la Academica, spune că lui Sabin Ilie, cel care venise pe postul de team manager al echipei, i s-a transmis că nu mai este nevoie de el la club, pentru că nu i se putea susţine salariul.

De asemenea, de la echipă a plecat şi antrenorul Adrian Falub. Acesta nu a mai revenit la echipă, pentru că nu s-a rezolvat situaţia cu interdicţia la transferuri.

,,Lucrurile sunt clare și doresc să fac și eu unele precizări, dar vreau să le lamurim pe rând. 1. Cazul Sabin Ilie. Noi nu aveam niciodată nevoie de el la Academica Clinceni. Pe el l-a adus acel domn din Craiova, Rădulescu. Cu el să înțelesese, nu cu mine. După ce acel domn a dispărut din peisaj, noi i-am spus clar lui Sabin că nu avem bani de salariul său. El nu a acceptat un salariu mai mic și i-am spus apoi că nu mai are rost să stea la noi. Așa cum v-am spus mai devreme, noi oricum nu am avut niciodată nevoie de Sabin Ilie la Clinceni. El venise cu acel personaj Rădulescu. Gusti Călin este în continuare la noi. De el noi chiar avem nevoie.

Cazul Adi Falub (n.r. antrenorul principal). Dânsul nu mai este la noi de trei zile și cred că o să ajungem la rezilierea contractului pe cale amiabilă. Dânsul s-a supărat pe mine și m-a luat că eu să rezolv problema cu transferurile, dar nu pot să bat din palme așa de repede pe la FIFA. Sunt și eu om, nu magician. Nu a avut răbdare să mai aștepte și a plecat. Eu am crezut că are Covid, dar am înțeles că și-a facut un test și nu are. Însă, a telefonat la cineva de aici de la noi și a transmis că nu mai vine și vrea să închidem treaba. Ok, dragoste cu forța nu se poate, iar eu îi mulțumesc pentru munca depusă”, a declarat Bobi Stoica, pentru ProSport.

Fără jucători, antrenor şi team manager, Academica Clinceni se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 11 puncte acumulate din 22 de jocuri disputate.