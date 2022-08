Soarta lui Erik Lincar la “U” Cluj fusese decisă încă din 13 august! Câți bani va lua tehnicianul după încetarea contractului

Echipa “U” Cluj-Napoca a rămas fără antrenor, după ce Erik Lincar și-a reziliat contractul. Soarta lui fusese decisă încă după Etapa a 5-a din Liga 1.

Erik Lincar nu stă la un club dacă n-are rezultate

Președintele clubului ardelean, Radu Constantea, a explicat cum s-a ajuns la situația în care Erik Lincar să-și rezilieze contractul de antrenor al echipei de fotbal.

„Am avut o discuție cu Erik după meciul de la Arad și am vorbit când ar fi benefică o schimbare. De comun acord am stabilit să luăm această decizie, dacă nu facem puncte nici cu Sepsi.

Apreciez atitudinea lui Erik, e greu pentru el. Nu stă la un club dacă n-are rezultate. Nu va primi 4 salarii compensatorii, suma va fi mai mică”, a spus Constantea, la Pro Sport Live.

În ceea ce privește viitorul antrenor, Eugen Neagoe este alesul conducerii ardelene, Orange Sport anunțând că tehnicianul va prela joi conducerea echipei. Neagoe revine pe banca tehnică după un an şi jumătate, ultima echipa a sa fiind Astra Giurgiu.

În cariera sa, Neagoe a pregătit 11 echipe ca principal, printre care Dinamo, Sepsi şi FC Hermannstadt, şi a fost secundul lui Victor Piţurcă la Al-Ittihad, FC U Craiova, FCSB şi echipa naţională.