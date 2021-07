Sorana Cîrstea a evoluat accidentată contra Emmei Răducanu: „Doctorii mi-au spus să nu intru pe teren”

Sorana Cîrstea (31 de ani, locul 45 WTA) a ratat șansa de a juca și în săptămâna doi la Wimbledon. Jucătoarea din Târgoviște fost învinsă de britanica de origine română Emma Răducanu (locul 338 WTA), în turul trei al turneului de Grand Slam.

Sorana Cîrstea a evoluat cu un bandaj pe coapsă și a dezvăluit că s-a confruntat cu o accidentare.

„Am jucat cu o ruptură de un centimetru și jumătate! A fost o accidentare destul de nasoală. Doctorii mi-au spus să nu intru pe teren. E o accidentare cu care mă confrunt de ceva timp, dar s-a agravat! Cred că înainte de turneu nu aveam nicio speranță. Luând asta în considerare, cred că am jucat peste așteptări. Puteam să fac mult mai multe, e cu dus și întors, depinde din ce unghi privești

Cred că nu a fost o zi grozavă pentru mine, din punct de vedere al tenisului. Nu am jucat la nivelul la care am jucat în precedenta partidă. O felicit pe adversara mea, a jucat foarte bine și merita să câștige. La 3-1 a fost cheia meciului. Am servit la 3-1, chiar am avut mingi de 4-1, acolo cred că s-a jucat cel puțin primul set (n.r. Răducanu a realizat o serie de 8 game-uri consecutive). 4-1 ar fi fost alt scor. Am încercat să lupt cât am putut, dar azi nu m-a ajutat deloc serviciul! A fost greu să-mi țin serviciu și cred că asta a contat foarte mult”, a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă.

Emma Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

În următoarea fază a competiției, Răducanu o va întâlni pe australianca Ajla Tomljanovic (locul 75 WTA). Sorana Cîrstea a evoluat pentru a patra oară în carieră, în turul trei la Wimbledon. Prin participarea în turul trei, sportiva din Târgoviște va primi un cec în valoare de 115.000 lire sterline şi 130 de puncte WTA.

Citește și EMMA RĂDUCANU A DEZVĂLUIT CĂ SIMONA HALEP ESTE IDOLUL EI: „CU SIGURANȚĂ O ADMIR”