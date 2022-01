Sorescu, capăt de drum la Dinamo? Flavius Stoican și Iuliu Mureșan au dat din „casă” la conferința de presă

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani nu mai suportă situația din Ștefan cel Mare și a declarat că se gândește tot mai serios să părăsească „haita” în următoarea perioadă!

Cu toate acestea, Deian Sorescu are parte de sprijinul lui Iuliu Mureșan, dar și de cel al noului antrenor al echipei, Flavius Stoican. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a mărturisit că va purta o discuție individuală cu fostul căpitan al lui Dinamo și va încerca să îl convingă pe acesta să se capaciteze și să atingă din nou forma bună pe care a arătat-o de-a lungul ultimilor ani.

„O să am discuții cu fiecare jucător, vreau să joace pe posturile de bază. Sunt convins că atunci când voi discuta cu el (n.r. – Deian Sorescu), când voi face antrenamentele, voi vedea cum se exprimă, cât de mult înțeleg. Starea de spirit e foarte importantă. Nu vreau să mai existe discuții despre randamentul unor jucători. Credeți că este un jucător care, dacă are o ofertă bună, nu va fi vândut? Nu există în lume jucători. Am nevoie de Sorescu și am nevoie sa joace fotbal. Să fie jucătorul pe care îl asteaptă toată lumea, și tatăl lui, și pentru echipa națională.

Toate astea se întâmplă când oamenii sunt nemulțumiți, când oamenii își doresc altceva. Prin fapte putem demonstra, nu vreau să vorbesc foarte mult. Cred că o să fac în așa fel încât să nu se mai întâmple astfel de momente. Mă pun și în pielea fanilor, când nu sunt multumiți de jocul echipei, e normal să nu-ți mai poți controla niște reacții. Sunt convins că Deian va avea altă față când va intra pe teren. Dacă pui suflet, cu siguranța vei fi aplaudat. Vor fi momente când vom fi huiduiți, oamenii nu mai au răbdare, poate să vină și Mourinho”, a declarat Flavius Stoican.

„Dacă oferta se va concretiza, va pleca!”

„Am vorbit cu Deian aseară. Avem niște discuții cu un club, nu din țară. Sigur că o să-i dăm drumul să plece dacă oferta va fi bună. Am stabilit o limită. Dar el este un jucător de bază la Dinamo, e golgheterul echipei, al patrulea golgheter al campionatului și nu merita să se întâmple acel gest. Rog suporterii să-i respecte pe jucători și în momentele grele. Eu contez foarte mult pe ajutorul suporterilor dinamoviști, care au fost alături și la înfrângeri rușinoase. Avem mare nevoie de liniște.

Deian este un sportiv puternic, ne bazăm mult pe el. Dacă oferta se va concretiza, va pleca, dacă nu, rămâne aici. Sper să fie mai bine pus în valoare de către Mister, să-i găsească poziția. Avem nevoie de Deian Sorescu în continuare. Nu putem să ne luăm după suma de pe Transfermarkt (n.r. 1,9 milioane de euro), nu știu dacă e realistă. Nu vreau să vorbesc despre bani. Vrem să avem aprobare din partea comitetului creditorilor”, a declarat și Iuliu Mureșan.