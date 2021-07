Sorescu s-a săturat de promisiunile celor din DDB și iese la atac: „Ei știau exact că se va ajunge aici!”

Căpitanul lui Dinamo a ajuns la capătul răbdării și a răbufnit la adresa celor din DDB, care s-au ocupat de viața clubului în ultimele luni!

Deian Sorescu se numără printre fotbaliștii cei mai apreciați din Ștefan cel Mare în momentul de față, însă are șanse mici să mai continue în „Groapă” și din sezonul viitor. Fundașul în vârstă de 24 de ani a vorbit despre situația de la club și a ținut să dezvăluie prin ce a trecut atât el, cât și colegii săi, în ultimele luni la Dinamo. Sorescu nu i-a menajat deloc pe suporterii-acționari din DDB, pe care îi acuză că i-au mințit în repetate rânduri pe jucători în privința mai multor aspecte.

„Suntem dezamăgiți și supărați pentru că a fost un an greu. Așa cum știe toată lumea, și noi, mereu, jucătorii, am fost cei care am înțeles și am lăsat de la noi. Băieții au renunțat la o parte din bani în decembrie dacă nu mă înșel, când s-au renegociat înțelegerile, li s-a promis atunci că dacă își vor renegocia contractele și vor ajunge la un consens cu clubul sau cu cei din DDB, nu vor mai avea parte de restanțe financiare, dar nu s-a întâmplat acest lucru.

S-au mai promis multe chestii de atunci. S-a promis că se va pleca în vacanță cu minimul de salariu luat, nu s-a întâmplat nici acest lucru. Ni s-a promis că atunci când vom începe pregătirea din acest sezon vor veni și vor discuta cu noi și vor băga un salariu înainte de a pleca în cantonamentul din Turcia, nu s-a întâmplat nici acest lucru.

Ne-am trezit în Turcia în cantonament în ultimele 2 zile că cei din club așteaptă data de 28 pentru a intra în insolvență. Clar că nu ne-a picat bine nici nouă, nici celor care am fost plecați acolo, și atât pe noi, cât și pe cei apropiați ne-a surprins lucrul acesta. Am fost trași de timp cu chestiile cu banii și ei știau exact că se va ajunge aici.

Am avut o discuție cu un băiat pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea și nu mi se pare normal, pentru că până acum am discutat cu alți 3 înși, iar din 3 inși, 2 nu mai răspund la telefon și unul am înțeles că este plecat în vacanță. În momentul de față știu ce știu de pe Facebook. Toate știrile date sau noutățile le știu din ziare, iar până la ora actuală nu a venit nimeni să discute cu noi”, a declarat Sorescu, potrivit Pro X.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Sorescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 42 de meciuri, opt goluri și zece pase decisive reprezintă bilanțul căpitanului din Ștefan cel Mare în sezonul precedent.