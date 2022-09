Sorin Cârțu îl critică pe Mirel Rădoi după victoria cu Farul: „Avem un defect mare, luăm goluri pe axul central”

Universitatea Craiova a învins Farul cu 4-3 în Etapa a 9-a din Superligă, după ce a fost condusă cu 0-1 și 1-3, dar președintele Sorin Cârțu este nemulțuimit.

Sorin Cârțu este nemulțumit că Universitatea Craiova ia multe goluri pe centrul apărării

Fostul mare jucător al Universității Craiova susține că din cauza unor astfel de partide s-a lăsat de antrenorat. „Nu pot să mai albesc, dar se pot întâmpla altele. Meciul cu Farul a fost frumos, mai ales pentru suporteri care nu țin cu vreuna dintre echipe.

Nu intru într-o analiză, dar nu e bine, jucăm cu trei fundași centrali și luăm goluri pe axul central. Sunt și jucători cu mare experiență. Avem un defect mare, o superficialitate în joc.

Și la Beer Sheva am dat gol în 104 și am primit în 105. Nici nu am intrat bine în teren și era deja 1-0 pentru Farul. În momentul în care rezolvăm aceste probleme, sigur ne putem îndeplini obectivele.

Aș vrea ca Rădoi să fie foarte strict în tot ceea ce le cere jucătorilor”, a declarat Sorin Cârțu la emisiunea Digi Sport Special.

Jovan Markovic are execuții așa cum nu prea găsești la atacanții din România, spune Sorin Cârțu

Președintele Universității Craiova s-a referit și la prestația lui Jovan Markovic, referindu-se și la „subiectul momentului”, greutatea jucătorului. „El e un tip care are simțul golului, face ceea ce trebuie să facă un atacant. Trebuie să aibă o constață și o continuitate în evoluții.

Are calități excepționale, au fost două goluri foarte frumoase. Exact ce trebuie să facă un atacant. A fost inspirat și din punctul meu de vedere aștept în continuare aceste lucruri.

Acesta e organismul lui. Aduceți-vă aminte din perioada mea de Coraș, fost jucător de echipa națională.

Eu cred că are dorință, dar are zile și zile, perioade și perioade. Sper că acum odată cu căsătoria și copilul să se responsabilizeze. V-am spus, are niște execuții așa cum nu prea găsești la atacanții din România”, a încheiat Sorin Cârțu.