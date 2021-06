Sorin Paraschiv a dezvăluit cum a trăit primul meci în Ghencea: „M-a anunţat în vestiar că joc cu Dinamo!”

Sorin Paraschiv, fostul jucător al roș-albaștrilor a vorbit despre debutul său ca titular la formația din Ghencea.

Fostul mijlocaș de la Steaua, Sorin Paraschiv a debutat la formația roș-albastră la 19 ani, chiar într-o partidă împotriva marei rivale, Dinamo, terminată cu victoria echipei din Ghencea, scor 4-1. Paraschiv a dezvăluit că nu se aștepta ca antrenorul de la aceea vreme, Victor Pițurcă să „îl arunce în luptă” contra grupării din Ștefan cel Mare. „Para” a mărturisit că a fost copleșit de emoții la primul său meci ca titular la Steaua.

„Primul meu meci ca titular, cel mai important, a fost cu Dinamo. Domnul Piţurcă nu anunţa echipa. Nu mă aşteptam să fiu titular. Am intrat în vestiar relaxat şi am văzut pe tablă că o să joc. Am avut emoţii. Am jucat mijlocaş dreapta, mi-a fost puţin greu.

Am reuşit să câştigăm, contrar aşteptărilor, cu 4-1. Dinamo avea o echipă foarte bună. Ionuţ Lupescu, regretatul Hîldan, Florentin Petre, Marius Niculae. Victor Piţurcă m-a felicitat şi mi-a spus că am făcut un meci bun pentru primul meu meci ca titular” a declarat Sorin Paraschiv, pentru As.ro

Sorin Paraschiv a jucat timp de 7 sezoane la Steaua, în care a bifat 180 de prezențe în tricoul roș-albastru, pentru care a marcat 12 goluri. Trei titluri de campion și o Supercupă a României a cucerit Paraschiv cu formația din Ghencea. FC Rimini, Unirea Urziceni, Volyn Luțk, Farul Constanță, Concordia Chiajna și Steaua București sunt formațiile pentru care a jucat Sorin Paraschiv de-a lungul carierei.