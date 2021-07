Start bun pentru Petrolul! „Cu siguranţă vom promova!”

Petroliştii sunt entuziasmaţi după ce au debutat cu dreptul în noul sezon! Omul care a deblocat tabela în meciul cu Poli Iaşi, Şaim Tudor, este convins că lupii nu vor mai rata promovarea şi în al patrulea sezon din Liga 2.

Şaim Tudor a deschis drumul spre victorie pentru Petrolul cu un sfert de oră înainte de finalul partidei. Mijlocaşul a intrat de pe banca de rezerve în repriza a doua. Tudor este convins că Nae Constantin este antrenorul care va îndeplini dorinţa suporterilor.

„A fost un meci greu, cu o echipă foarte bună care cu siguranţă va încurca multe echipe în acest sezon. Publicul a fost alături de noi, a fost al 12-lea jucător. Nu se mai poate rata promovarea anul ăsta, sunt trei ani rataţi şi anul ăsta trebuie neapărat să promovăm. Eu cred că a fost o alegere foarte bună să îl aducă pe Nae. S-a închegat o familie şi ăsta este cel mai important lucru. Cu siguranţă vom reuşi să promovăm” – a decarat mijlocaşul petrolist după 2-0 cu Poli Iaşi.

„E deja al patrulea an în care se încearcă promovarea, sperăm anul ăsta să reuşim să mergem în prima ligă. Am încercat să mă îndepărtez de toate discuţiile astea, cât timp suntem cu scutul pe piept suntem pe drumul cel bun. Am declarat tot timpul că am venit aici să ne batem la promovare, mă bucur că şi ei gândesc aşa. Luăm fiecare meci în parte, sperăm ca la final să fim în primele şase şi apoi se va da bătălia finală pentru primele două locuri” – a explicat Nicolae Constantin după victoria din prima etapă.