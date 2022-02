Steliano Filip apelează la măsuri extreme! Ce are de gând să facă fotbalistul pentru a pleca de la Dinamo

Jucătorul în vârstă de 27 de ani își dorește cu orice preț să plece din Ștefan cel Mare, după mai multe conflicte cu fostul antrenor, dar și cu suporterii echipei!

Steliano Filip este unul dintre cei mai experimentați jucători din vestiarul „câinilor”, însă fostul căpitan al dinamoviștilor nu mai are de gând să îmbrace tricoul alb-roșilor și de acum înainte. Filip a mărturisit că vrea să devină liber, pentru a putea semna cu o altă echipă. însă conducerea clubului nu are de gând să renunțe la serviciile sale fără a primi o sumă de bani în schimbul său.

După mai multe discuții în contradictoriu dintre cele două părți, Filip ar fi decis să își rezolve singur situația, astfel că a început să își caute singur echipă, anunță Fanatik. Mai mult de atât, fotbalistul le-ar fi transmis celor din club că urmează să vină cu o ofertă din partea unui club pentru a fi lăsat să plece.

„Eu îmi respect contractul, pentru că mă prezint la antrenament. Acum am și o contractură la picior, nu prea îmi permite să mă antrenez, dar nu e un orgoliu. Efectiv, nu mai pot continua. O să stau să aștept. Dacă Dinamo își permite să mă plătească până la vară sau un an și jumătate cât mai am contract, este decizia lor. Dar, eu nu mai pot continua.

Mie nu îmi este frică de nimeni, dar s-au adunat mai multe, și cu suporterii, și în perioada cu fostul antrenor când eram al nimănui și atunci nu mai era nevoie de mine. Veneam pe la Săftica, pierdeam două ore ca să treacă timpul să fac act de prezență. M-am simțit umilit și de asta sunt foarte dezamăgit, pentru că, ok, să zicem că suporterii nu toți și-au dorit sau își doresc să plec eu, dar atunci era aceeași conducere.

Da, iau în considerare să nu joc până la vară, pentru că nu vreau să încurc. Îmi respect colegii, îmi respect antrenorul și din respect pentru ei nu mă duc la antrenament ca să fac caterincă sau să fac act de prezență. Nu vreau să îi încurc. Nu e orgoliu. Nu mai pot, nu mai pot”, spunea Filip, săptămânile trecute, la ProSport.