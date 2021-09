Strategia adoptată de Dinamo, contestată: ,,E falimentară! De 10 ani se numesc conducători”

Dinamo nu are cel mai bun început de sezon din nou. Cu mari datorii, clubul a intrat în insolvenţă şi a început campionatul cu mai mulţi jucători promovaţi de la echipa a 2-a.

După ce a scăpat de interdicţia la transferuri, cei de la Dinamo, prin intermediul lui Iuliu Mureşan, au adus imediat 8 jucători cu experienţă. Un al nouălea jucător a semnat ieri cu ,,câinii”, Andre Pinto, fostul căpita al celor de la SC Braga.

Ionuţ Chirilă, actualul antrenor al celor de la Academica Clinceni, a vorbit despre situaţia de la Dinamo. Acesta este de părere strategia adoptată în Ştefanc cel Mare este una care va duce clubul în faliment.

,,Strategia e falimentară, din punct de vedere administrativ şi al managementului tehnic. De 10 ani se numesc conducători la Dinamo şi antrenori fără un criteriu de competenţă. Dinamo este pe…. Vorbim despre un „New Dinamo” de 10 ani, care a scăpat de o insolvenţă şi de un faliment şi acum intră în alt faliment.

Mi-a zis un acţionar de la Dinamo, nu-i dau numele, în trecut, că facem buget de 30 de milioane de euro. Am spus că dacă facem bugetul ăsta de 30 de milioane de euro şi tu cumperi un jucător de 2 milioane de euro, a cărui valoare e de 100.000 dolari, bugetul nu mai e de 30, e de 28. Şi, dacă mai faci de cinci ori greşeala asta, s-a terminat bugetul. Asta s-a întâmplat la Dinamo, la o scară mai mică. Dinamo întodeauna a trăit din ce a construit, nu din ce a cumpărat. Zecile de milioane de euro le-au făcut Tararache, Petre, Marius Niculae, Radu Ştefan, Răducioiu, Lupescu, jucători care n-au costat nimic, zero lei, zero bani, născuţi acolo.”, a declarat Ionuţ Chirilă, pentru Telekomsport.