Strategia lui Gigi Becali în cazul lui Florin Achim: ,,Fiecare soldat are în raniţă bastonul de mareşal”

Florin Achim (30 de ani) este cel mai nou jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali a decis să-l transfere pe fundaşul dreapta după ce Valentin Creţu a avut un joc ezitant la ultimele meciuri ale echipei.

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit cum a ajuns Gigi Becali la varianta Florin Achim. Acesta spune că este tipul de transfer la care omul de afaceri nu riscă foarte mult, pentru că i-a oferit jucătorului un salariu destul de mic, iar dacă va confirma, atunci i se va oferi şi o prelungire. Astfel, fără prea mari riscuri, Gigi Becali a ajuns la varianta Florin Achim.

,,De la Gigi vin transferurile astea (n.r. Florin Achim). El, dacă are un jucător care-i atrage atenţia, nu riscă nimic. Îl ia până în vară, îi dă salariu mic. Dacă e bun, dă randamanent rămâne, dacă nu…

Eu am o problemă. Nici Creţu, când a fost adus, m-am opus. Poate am o concepţie greşită. Mă uit la CV, Creţu jucase peste tot, dar nu la nivelul la care eram noi. La el m-am înşelat. A ajuns şi la naţională. Fiecare soldat are în raniţă bastonul de mareşal.

Niciodată n-o să spun din toată inima că un jucător de 30-31 de ani e de luat, mai ales dacă a jucat în eşaloanele inferioare. Oricine poate să ajungă… Se ajunge uşor la Steaua (n.r. FCSB) acum”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

După ce a început fotbalul la Minaur Baia Mare, Florin Achim a mai trecut în cariera sa pe la FC Maramureș, Astra 2 Ploiești, Săgeata Năvodari, Universitatea Cluj, Hapoel Petah Tikva (Israel), Bregalnica Stip (Macedonia de Nord), Hapoel Ramat haSharon (Israel), Olimpia Satu Mare și Academica Clinceni.