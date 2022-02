Suma imensă la care a renunțat un fotbalist de la Gaz Metan pentru a deveni liber! Dinamo poate pune mâna pe el

Răzvan Grădinaru a fost unul dintre cei mai vocali fotbaliști ai medieșenilor în privința restanțelor pe care le avea de încasat din partea clubului.

Mijlocașul a preferat într-un final să accepte rezilierea contractului fără să mai primească datoriile acumulate în ultima perioadă.

„Am plecat spre București, spre casă. Am reziliat aseară, la 22:00-23:00, am o clauză care-mi permite să mă întorc la Mediaș până duminică, dacă nu-mi găsesc o echipă în câteva zile. Dar nu o să mă întorc. 30.000 de euro am pierdut, atât trebuia să recuperez de la Mediaș și nu îi voi mai primi.

Am soție și copil, a fost o perioadă dificilă. Dacă ești omul care aduci banii acasă și nu mai vii cu bani… M-a ajutat familia, plus că mai aveam rezerve, economii. E bine că am reușit să plec până la urmă de la Gaz Metan”, a dezvăluit fostul fotbalist al roș-albaștrilor pentru Digi Sport.

Fotbalistul de 26 de ani își poate găsi echipă chiar foarte repede. Mai ales că a trecut prin Ștefan cel Mare în perioada junioratului.

„Sunt aproape să semnez cu Dinamo. Am ales să pierd o sumă de bani și să am un plus în carieră. Dinamo trece printr-o situație grea, dar e stabilitate acum acolo, oamenii vor să facă repede treabă. Încă nu am semnat, aștept să văd ce se mai întâmplă, sper ca în maxim două zile să semnez și să mă antrenez. Toată familia mea e dinamovistă, eu am și jucat la academia lor. Cred că nu mai dau de tata o săptămână după ce semnez”, a punctat Grădinaru.