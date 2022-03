Suma pentru care Tavi Popescu poate să plece de la FCSB: „Credeți că sunt nebun să nu îl las pentru banii ăștia?”

Cota de piață a mijlocașului minune de la FCSB crește de la un meci la altul în viziunea lui Gigi Becali.

Octavian Popescu a marcat și contra Farului după ce izbutise reușita care a adus acele trei puncte cu FC Voluntari. Iar finanțatorul s-a entuziasmat peste măsură pentru forma arătată de fotbalistul de doar 19 ani. Și i-a fixat un alt preț de transfer.

„Am spus eu că nu îl las pe Tavi Popescu să plece, dar dacă vine cineva acum și îmi pune pe masă 50 de milioane de euro, credeți că sunt nebun și nu îl las? Cand spun eu de 100 de milioane, eu sunt convins că e greu să obțin banii ăia, dar nimeni nu mă poate opri să vorbesc de suma asta. Știu eu de ce o spun. Nu, tată! Îi voi da drumul la băiat și pe 50 de milioane. Cu el nu vreau să pățesc la fel cum am pățit cu Moruțan.

Pe Moruțan am visat că obțin bani mulți și abia am obținut 3.5 milioane de euro. Dar, dacă Tavi mai dă vreo trei patru goluri din alea ca ale lui Messi, atunci o să vedeți că o să cer mai mult de 50 de milioane de euro. Suma asta o cer în momentul de față. Ce o să fie după finalul campionatului mai discutăm atunci. Dar eu sunt convins că o să obțin pe Tavi Popesccu cea mai mare sumă a mea de transfer de când am intrat în fotbal”, a mărturisit latifundiarul din Pipera, într-o intervenție pentru Pro Sport.

Dacă pentru mulți Octavian Popescu este o certitudine, celălalt marcator al partidei împotriva constănțenilor, Edjouma, este așteptat să confirme.

„Eu spun să avem răbdare. Bucureștiul fură fraierii. Am mai spus și când a venit de la Botoșani. Nu am nimic cu el, s-ar putea să crească, dar depinde și cât își dorește el. Dacă avea un potențial clar nu cred că îl lăsau cei din Franța să vină în România. A mai fost la Farul și acolo Hagi nu se lăsa păcălit. Trebuie să avem răbdare. Poate să fie un câștig pentru FCSB”, a fost comentariul lui Dinu Gheorghe pentru Pro Sport, despre francezul cumpărat în această iarnă de la Botoșani.