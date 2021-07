Șumudică a adus schimbarea la CFR Cluj: „E un nou stil mai ofensiv. Ajungem mai uşor în faţa porţii!”

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani are o filozofie total diferită față de foștii antrenori din Gruia, iar acest lucru a fost resimțit din plin de jucători!

Campioana României din ultimele patru sezoane continuă să tremure serios în meciurile de până acum, iar impactul venirii lui Marius Șumudică în Gruia nu a fost cel așteptat de oamenii din fotbalul românesc. După ratarea câștigării Supercupei României și înfrângerea de pe terenul bosniacilor de la Borac Banja, fostul antrenor al Astrei a avut mari emoții și în Gibraltar, în partida tur din preliminariile Champions League.

Cu toate acestea, CFR Cluj are un parcurs fără greșeală în Liga 1, unde a reușit să obțină a doua victorie consecutivă, contra celor de la Academica Clinceni. Deși are maximum de puncte după două runde, „feroviarii” au avut emoții în ambele partide, iar acest lucru a fost sesizat și de fotbaliștii ardelenilor.

„E un nou stil mai ofensiv, ajungem mai uşor în faţa porţii, ne creem ocazii, trebuie să fim puţin mai lucizi şi mai pragmatici în faţa porţii, să marcăm, că avem 10-12 ocazii şi dăm un gol”, a spus Cristi Manea, după meciul de aseară.

„Da, am început bine acest campionat, sunt fericit că am înscris şi că am câştigat azi. Trăim periculos, dar niciun meci nu este ușor, jucăm fiecare meci la victorie şi azi am obţinut-o”, a declarat și Claudiu Petrila.