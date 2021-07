Șumudică a explicat de ce a renunțat la Rondon: „Îi promiți ceva unui om, apoi îi bagi cuțitul în spate!”

Atacantul venezuelean a părăsit CFR Cluj după doi ani, iar principalul motiv al despărțirii ar fi reprezentat de un conflict cu antrenorul Marius Șumudică!

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani este gata să scrie istorie în Gruia și să continue tradiția „feroviarilor”. Pentru asta, Șumudică nu vrea să facă niciun compromis și pune foarte mare accent pe disciplină la campioana României din ultimele patru sezoane. Prima „victimă” a antrenorului a fost Mario Rondon, astfel că fotbalistul în vârstă de 35 de ani a plecat de la echipă, deși jucase în toate partidele de pregătire ale CFR-ului din această vară și părea că face parte din planurile clujenilor pentru noul sezon.

Întrebat despre situația lui Rondon, „Șumi” a dezvăluit principalul motiv pentru care atacantul a plecat de la CFR în urmă cu puțină vreme. Șumudică a lăsat să se înțeleagă că s-a simțit trădat de către jucător, care îi promisese ceva, iar a doua zi nu s-a ținut de cuvânt.

„Au fost niște aberații, că l-am dat afară pe Rondon din antrenament, că am avut conflicte cu Rondon. Nu am avut niciun fel de conflict. Eu o simplă discuție de 5 minute am avut cu Rondon, în care mi-a promis ceva la Cluj și a două zi nu s-a ținut de cuvânt. Și a două zi ne-am despărțit.

În momentul în care îi promiți ceva unui om și îi bagi cuțitul în spate, înseamnă că nu vrei să mergi pe același drum. Și-a văzut de drumul lui. Dar nu l-am dat afară. În meciurile de pregătire, Rondon a jucat cele mai multe minute”, a declarat Șumudică la conferința de presă, dinaintea duelului cu CSU Craiova, din Supercupa României.

Evaluat la 600.000 de euro, atacantul se afla în curtea CFR-ului din vara anului 2019, atunci când venise de la Gaz Metan Mediaș. 41 de meciuri, nouă goluri și trei pase decisive reprezintă bilanțul lui Mario Rondon în sezonul trecut pentru „feroviari”.