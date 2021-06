Șumudică, despre negocierile cu FCSB: „Discuțiile cu Becali au fost serioase, da”

Șumudică este noul antrenor al campionilor de la CFR Cluj, dar înainte a avut o ofertă clară de la FCSB, după cum el însuși recunoaște.

Aflat în cantonament în Austria cu actuala sa formație din Gruia, antrenorul de 50 de ani a dezvăluit cum s-au purtat negocierile cu Gigi Becali, de ce l-a refuzat pe acesta, dar și cum vede relația cu finanțatorii contracandidatelor la titlu în Liga 1.

”Am fost așa… Jumate-jumate. Ți-am zis, foamea de trofee mă atrăgea înapoi în România, dar îmi era foarte greu să mă văd acolo. Îi respect pe oamenii din club, sunt profesioniști, dar aveam o strângere de inimă în momentul respectiv. Cred că e mai bine așa, nici nu vreau să dezvolt subiectul FCSB, că nici nu mai contează ce a fost. În momentul de față suntem adversari și ne vom întâlni în campionat. Ca să lămuresc răspunsul, discuțiile cu Becali au fost serioase, da.

Sunt profesionist, am ales să vin la CFR și voi da totul pentru club, care e problema? Mai ales contra FCSB! Dacă voi câștiga voi fi foarte fericit. Eu am o relație foarte bună și cu Mihai Rotaru, cu toată lumea din fotbal cred că am relații bune, însă numai până la meciuri. Se termină partida, îmi revin imediat. În acele 90 de minute îmi doresc să înving, indifent de cine e în echipa adversă”, a declarat Șumudică, pentru gsp.ro.

Pe 6/7 iulie, Șumudică și elevii săi de la CFR Cluj vor da piept cu Borac Banja Luka, din Bosnia, în primul tur din preliminariile Ligii Campionilor.