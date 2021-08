Șumudică îi atacă pe foștii antrenori ai CFR-ului! Ce spune despre „perla” ardelenilor

Actualul antrenor al formației din Gruia a vorbit despre noua speranță a celor de la CFR Cluj, tânărul Claudiu Petrila!

Fotbalistul în vârstă de doar 20 de ani a avut mai multe evoluții consistente în ultima perioadă pentru ardeleni, iar acest lucru i-a făcut pe „feroviari” să spere la un transfer de răsunet al acestuia. Împrumutat sezonul trecut la Sepsi Sf. Gheorghe, Petrila este evaluat în momentul de față de campioana României la 10 milioane de euro, iar Galatasaray Istanbul și-ar fi manifestat interesul pentru român.

La conferința de presă de la finalul duelului cu Farul, Marius Șumudică a ținut să îi „taxeze” pe foștii antrenori ai celor de la CFR, spunând că Petrila putea fi acum la un nivel mult mai bun dacă era folosit mai mult în trecut. Cu toate acestea, tehnicianul în vârstă de 50 de ani a mărturisit că va avea grijă astfel încât jucătorul să progreseze suficient sub comanda sa.

„Cred că acest copil a pierdut niște ani! Cred că acest copil trebuia evaluat și trebuia forțat de mai mult timp. Acum era la alt nivel. Eu voi încerca să fac acest lucru. Cu siguranță, așa cum v-am promis, Petrila va crește enorm cu Șumudică. Încerc să-l ajut pe acest copil, care are un suflet pur și extraordinar de curat, care face orice pentru a-și îmbunătăți jocul.

Dacă se vor interesa cei de la Galatasaray, cu siguranţă, ma vor suna, eu am o relatie buna cu Fatih Terim, vorbeam si in timpul campionatului si când s-au luat decizii în fotbalul turc în legătură cu numărul de străini sau ceva de genul acesta, mereu am fost contactat şi mi s-au pus întrebări. El este un nume foarte mare în Turcia, cum îi spun ei <<Împăratul>>. Dacă îl interesează cineva de la CFR, cu siguranţă, mă va suna.

Petrila este un jucător în ascensiune, un jucător care a făcut un efort incredibil şi în acest meci, a jucat cu injecţii, este unul dintre copiii care suferă pentru acest club. El trebuie sprijinit, iar primul sprijin vine de la antrenorul Şumudică.”, a declarat Șumudică la conferința de presă.