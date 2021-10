Şumudică, încântat de atmosfera de la Malatyaspor: ,,E nebunește cum mă ascultă și cum învață jucătorii”

Noua echipă a tehnicianului român, Yeni Malatyaspor, a obținut în weekend primul succes după cinci eșecuri consecutive, după 2-0 contra celor de la Adana Demirspor!

Marius Șumudică a debutat cu dreptul pe banca noii sale formații, iar succesul de sâmbătă a adus din nou entuziasmul în tabăra turcilor de la Malatyaspor.

După prima victorie la Malatyaspor, Marius Şumudică a dezvăluit cât de încântat este de noul său lot. Acesta spune că jucătorii săi respectă orice el le transmite, exact la elevii la şcoală.

,,Nu vreau să fiu eroul care merită toate laudele după acest meci. Vreau să redau echipei agresivitatea și mentalitatea mea. Vorbesc, de asemenea, și cu jucătorii. Ei înțeleg foarte bine ce vreau de la ei, strategia pe care am propus-o, filosofia mea. Au înțeles ce sistem de joc vreau și, am observat din primele două zile, că au înțeles ce vreau de la ei.

Malatyaspor este singura echipă unde am lucrat în Turcia, am mai fost la Kayseri, Gaziantep, Rizespor și am venit aici, unde e nebunește cum mă ascultă și cum învață jucătorii, atunci când vorbesc sau explic un exercițiu.

Chiar dacă sunt jucători cu experiență sau trecuți de 30 de ani, sunt ca tinerii care vor să învețe ca în școală. Simt că avem o relație foarte bună, este ușor pentru că au calitate. Este o echipă bună, vreau să creez o familie aici. Rezultatul nu este al meu, este al echipei.

Îmi plac oamenii din Anatolia. Când am venit aici, am venit cu inima deschisă. Ce vreau de la fanii noștri? Doar să vină și să ne suporte, o echipă fără fani nu are identitate. Îmi place ce văd, la Adana, când sunt 15.000 de oameni pe stadion.

Chiar dacă echipa pierde, nimeni nu spune nimic rău. Le promit că ne concentrăm la fiecare meci, că echipa noastră va da 100% și fiecare familie va pleca acasă fericită după meci. Asta se poate întâmpla doar dacă suntem uniți.

Vreau să spun ceva în final, nu am făcut nimic până acum. Doar am câștigat 3 puncte. Dacă nu câștigăm de fiecare dată, aceste trei puncte nu înseamnă nimic pentru mine”, a declarat Marius Şumudică, pentru canalul de Youtube al celor de la Malatyaspor.