Anamaria Prodan a oferit ultimele detalii despre divorțul de Laurențiu Reghecampf: „Îi oferim șansa de a alege tot ce îl face fericit”

Anamaria Prodan a oferit o nouă reacție după ce soțul său, Laurențiu Reghecampf, a depus actele pentru divorț. Aceasta a făcut mai multe remarci acide la adresa antrenorului.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.

“A avea o dorință puternică nu înseamnă ca îți știi stăpâni gândurile sau că le stii sincer directiona către bine!

Tot ce avem in creierul nostru poate sa fie pus pe pozitiv, depinde ce dorim sa realizam si cum ne imaginam ca putem! Numai in creierul nostru credem ca ii ajutam pe cei ce gravitează pe lângă noi si nu-s suflete puternice! Noi nu știm ce își doresc aceste sufletesi cumplit de rau este faptul ca nici aceste suflete habar nu au ce si doresc! Dreptul nostru este doar sa alegem pentru noi! Putem alege sa ajutam aceste suflete slabe,însă nu putem sa -i obligam sau sa-i trezim din somnul adânc in care cad.

Putem sa alegem sa ii ajutam! Însă niciodată nu vom sti ce își doresc aceste suflete! Este povestea lui Dumnezeu. Îți da, dar nu îți poate bagă in traista! Avem liberul arbitru! Depinde de capacitatea noastră intelectuala ce alegere facem. Când ne zbatem si vrem sa ajutam alt suflet, noi credem in creierul nostru ca facem bine! Mi-am antrenat creierul sa cred ca oamenii de lângă mine sunt buni! De fapt, de multe ori, când ești suflet slab nu ești tu la butoane! Pentru asta, ca sa preiei comanda, trebuie sa-ti antrenezi creierul sa știe diferența între a-ți dori ceva si cum faci ca sa obții ce-ți dorești! Atâta timp cât ești stăpân pe dorinte clare si știi ca nu tu trebuie sa te zbați ca sa primesti ce-ți dorești, ești in disciplina cu creierul!

Sufletul cu creier trebuie sa fie condus de forța binelui! Trebuie sa creadă in principiile vieții sau, mai bine spus, sa le înțeleagă. Dacă o alta persoana e departe de tine, nu înseamna ca e bine, chiar dacă toți ceilalți si inclusiv acea persoana spune ca e bine, adică, dacă realitatea pentru ochi spune asta, realitatea pentru creier e alta.

Exteriorul faptelor poate încerca sa te convingă ca persoana e bine, însă in creierul ei poate sa fie exact opusul! Direcția nu este data de realitatea ce o vede ochiul Si nici de ce încearcă sa te convingă ceilalți, realitatea e făcută din ceea ce vrei tu sa crezi si se îndreaptă in direcția credinței tale clare! Asta ne conduce! Creierul meu își aduce aminte doar de cât bine am făcut pana acum pentru mine, pentru soțul meu, pentru copiii mei, pentru prietenii mei sau pentru oameni care mi-au cerut ajutorul. Eu consider, in creier, ca am făcut bine tuturor!

Mi-am antrenat creierul sa creadă așa ceva, a reacționat la ce l-am antrenat, l-am învățat sa fie “SMART” si sa ma ajute sa obțin ce îmi doresc! Creierul nostru este creatorul stării in care ne aflam acum! Nu imi las niciodată creierul sa-mi ofere stări negative, EU ii spun cum vreau sa ma simt si îmi aduc aminte ca am făcut numai bine pana acum! IMI ADUC AMINTE CE MI-A FĂCUT NUMAI BINE ȘI IMI PĂSTREZ STAREA ASTA!

Ce nu am obținut pana acum vine cu siguranța de acum încolo! Trebuie sa ne învățam creierul cu siguranța binelui, sa ne aducem aminte cât bine am primit pana acum! Starea de bine nu ne-o da cealaltă persoana, noi am învățat ce ne face bine si am acceptat binele creat de noi! Acum trebuie, din nou, sa ne “up datăm “si sa creăm mai mult bine in gând! Eu sunt inundata in creier de bine, de fericire, de frumusețea familiei mele.

Creierul meu a învățat sa dea drumul la trecut căci dacă dai drumul trecutului, nu înseamnă ca binele nu mai vine la tine, îți înveți creierul sa dea drumul la raul din care vrei sa scapi si sa faci loc pentru binele care instant distruge RAUL! Am sa-i invit pe cei care m-au supărat la mine, sa bem o cafea, sa-i fac sa înțeleagă ca viața este scurta si merita trăită decent si demn. Nu zilele cu soare sau cele cu ploaie îți fac creierul sa știe sa aleagă binele, dorința noastra nu trebuie sa fie aleasa din trecut, noul bine e ceea ce tu dorești!

Trecutul negativ din creier nu poate genera gânduri bune, numai momentul actual bine stăpânit poate genera gânduri bune si un viitor frumos !”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.ro.

Anamaria Prodan a continuat să povestească despre ceea tot ce s-a întâmplat cu Laurențiu Reghecampf în ultima perioadă.

”Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenesti! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumam si le îndreptam, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici ( căci toți suntem unici in felul nostru ) depinde de capacitatea fiecărui suflet sa se înalte! O sa-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui sa poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugam ca in aceasta viața, acest suflet minunat al lui LAURENTIU sa cunoasca adevarata fericire, alături de noi cei care il divinizam si l-a ajutat sa atinga culmile succesului. Sufletele familiei noastre sunt fabuloase si mereu au tins spre absolut!

S-au ferit sa fie vulnerabile sa involueze si sa alunece in lumea obscura. Este foarte greu sa rămâi in varf dacă te bate vântul si te arunca dintr-o parte in alta! Tocmai de aceea. noi am stat strâns uniți mana in mana mereu! Am atins împreuna absolutul, am învățat sa ne iertam si sa ne ajutam necondiționat. Sunt mândra ca una dintre cele mai grele lecții ale vietii am trecut o cu brio si am ajuns la nivelul la care o predau si o stăpânesc perfect!”, a mai spus ea.

Impresara susține că l-a iertat pe soțul său alături de toată familia și că îi oferă șansa de a alege tot ceea ce îl face pe el fericit fără a judeca acest lucru

”Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf si Prodan, l-am iertat pe LAURENTIU REGHECAMPF si am înțeles ca el, sufletul superb si sclipitor, bun si credul a realizat greșeală si va sta probabil si mai aproape de familia lui, in ciuda celor care așteptau si își frecau mâinile de fericire ca vor vedea, in direct, declinul unei DINASTII.

NICIODATA NU VEȚI VEDEA AȘA CEVA LA NOI pentru CA NOI NE IUBIM si, dacă suntem suflete evoluate, nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjuram, ci respectam alegerile fiecăruia. Ce dovada mai mare de iubire, respect si recunostiinta putem noi, familia, sa-i oferim SOARELUI NOSTRU, LAURENTIU REGHECAMPF?

O sa-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește si considera ca îl face fericit ! O sa-l susținem necondiționat, o sa-l aparam si ridicam de fiecare data când drumul lui merge către un “dead end “! Doar Sufletele neevoluate gândesc superficial si penibil, aplicând răutate in tot ceea ce întreprind… dar nu ii judec pentru că … toate sufletele sunt bune in fata lui Dumnezeu! Nu am sa-mi lovesc soțul niciodată, orice se va întâmpla, si nu ma interesează nimic din ce si dorește lumea sau orice încearcă sa inoculeze in sufletul sotului meu oricine!

Dimpotrivă, noi familia o sa-l susținem si mai tare si ii dorim mult succes in orice decizie ia! O sa fim mereu prezenti in viata lui si, dacă cineva va încerca sa-l îngenuncheze sau să-l umilească, sa-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit URAGAN de pe pământ numit PRODAN”, a mai declarat impresara.

În încheiere, Anamaria Prodan a subliniat că fiecare e liber să facă orice alegere vrea, dar soțul ei va reuși mereu să treacă cu capul sus în fața tuturor celor care îi vor răul.

“SOȚUL MEU VA ȚINE CAPUL SUS IN FATA TUTUROR SI COLOANA VERTEBRALĂ PERFECT DREAPTA. IN VIAȚA ESTE VORBA DESPRE ALEGERI ÎNSĂ! ALEGERI PE CARE ORICE SUFLET EVOLUAT TREBUIE SA SI LE IA SINGUR! ALEGETI MEREU SA FIȚI PROSTII DINTRE DEȘTEPȚI, niciodată DESTEPTII DINTRE PROSTI! CU STIMA SI RESPECT ACEEAȘI UNICA FAMILIE REGHECAMPF / PRODAN CARE ESTE UN EXEMPLU DE IUBIRE SI RESPECT ABSOLUT! “, a conchis Anamaria Prodan, potrivit sursei citate.