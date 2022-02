Șumudică lămurește situația! Cum explică declarația „a fost greșeala vieții mele să vin la Malatyaspor”

Antrenorul român și-a atras foarte mulți contestatari după interviul acordat zilele trecute unei publicații din Turcia!

Marius Șumudică a surprins în momentul în care a mărturisit că regretă semnarea contractului cu Yeni Maltyaspor. La doar câteva ore după publicarea declarațiilor, „Șumi” a dorit să intervină și să ofere clarificări. Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj a dezvăluit că își iubește actuala echipă, iar dezvăluirea cu pricina a fost scoasă din context, astfel că îi invită pe toți fanii actualei sale echipe să asculte interviul în întregime.

„Am citit o parte din comentariile făcute după interviul meu pentru @beinsportstr. După cum știți, o iubesc pe Malatya, clubul, oamenii și jucătorii. Îmi place să lucrez în Turcia, așa cum am spus și arătat de nenumărate ori. Am avut alte oferte, dar am ales această ligă iar și iar pentru că îmi place foarte mult să lucrez aici.

Unele dintre cuvintele din interviul meu au fost scoase din context de unele instituții de presă și simt nevoia să clarific. M-am alăturat lui Malatya din cauza aprecierii pe care o am pentru fotbalul turc și fanii acestuia. Sunt aici pentru că vreau să fiu aici.

Am fost nemulțumit de anumite lucruri referitoare la starea echipei și deja am exprimat asta public. Vreau doar să mă concentrez pe fotbalul nostru și pe pregătirea noastră pentru jocurile viitoare. Am vorbit doar despre selecția care s-a făcut înainte de sezon și despre problemele cu care m-am confruntat pentru a ajunge echipa la nivelul dorit.

Vă rog să ascultați întregul interviu și să vedeți imaginea de ansamblu. Sunt o persoană sinceră și spun lucrurile așa cum sunt. Nu îmi mint jucătorii și nu vă mint pe voi, fanii. Cele două jocuri anterioare din ligă au fost un început nou și pozitiv pentru echipa noastră și un indicator al modului în care ar putea arăta lucrurile de acum înainte. Să construim pe asta și să rămânem împreună.”, a scris Șumudică, pe Instagram.