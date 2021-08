Șumudică le-a vorbit turcilor despre Moruțan! Ce a spus antrenorul despre fostul rival din Liga 1

Mijlocașul român în vârstă de 22 de ani a plecat de la FCSB după trei sezoane și va evolua până în 2026 pentru Galatasaray!

Olimpiu Moruțan a semnat în cursul zilei de ieri contractul cu formația Cim Bom Bom. Deși Gigi Becali anunțase în urmă cu ceva timp că vrea să obțină în schimbul jucătorului său nu mai puțin de 15-20 de milioane de euro, acum, afaceristul din Pipera va trebui să se mulțumească cu mai puțin de jumătate din suma cerută inițial.

Ales în sezonul trecut cel mai bun antrenor din Turcia, Marius Șumudică a vorbit despre mutarea fotbalistului român în Superliga Turciei. Actualul tehnician al celor de la CFR Cluj a dezvăluit că are mare încredere în Moruțan și consideră că acesta are șanse destul de mari să se impună sub comanda lui Fatih Terim.

„Mereu am fost o persoană deschisă și nu pot să mint. Moruțan este un jucător cu mult potențial. Totuși, să nu uităm că Superliga este un campionat foarte bun, foarte dificil. Moruțan are 22 de ani și e la prima lui experiență în străinătate, unde întâlnește o cultură nouă. Cred că va fi unul dintre jucătorii care vor ieși cel mai mult evidență în campionat, după ce se va adapta. Am încredere în Moruțan.

Fatih Terim își dorește să construiască o echipă tânără și dinamică. Moruțan e un jucător care poate pune pericol în orice moment al jocului, iar asta pare să fie marea problemă a lui Galatasaray la acest moment. Își folosește foarte bine piciorul stâng și e un fotbalist care poate face diferența atunci când primește mingea. Cred că poate fi titular. Îi urez multă baftă la Galatasaray!”, a spus Șumudică, pentru beIN Sports.