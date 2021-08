Şumudică, mesaj pentru FCSB după victoria de la Mioveni: ,,Îi aştept să facă câte doi paşi, să ne ajungă”

Marius Şumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului pe care ardelenii l-au câştigat la limită cu CS Mioveni, în deplasare.

CFR Cluj s-a impus la Mioveni, scor 1-o, graţie reuşitei lui Claudiu Petrila, din minutul 49. Reuşita a stârnit controverse, deoarece goul ar fi fost marcat din off-side.

După succesul cu CS Mioveni, Marius Şumudică a transmis că-i aşteaptă pe cei de la FCSB să-l ajungă din urmă. Tehnicianul a vorbit şi despre ce va urma pentru CFR Cluj la Berna.

,,Ei veneau după o victorie în deplasare. Noi am început cu jucători care au jucat mai puţin, la pauză am făcut trei schimbări. Am înţeles că ei acuză un offside la primul gol, dar din ce am văzut nu este o cameră care să fie pe linie şi te poţi înşela. Felicit echipa din Mioveni, chiar nu este uşor când o echipă joacă cu trei fundaşi centrali. Îmi felicit jucătorii. Îi dedic victoria băiatului. Din 2004 CFR nu a avut un asemenea parcurs.

Cinci jucători nici nu i-am dezbrăcat, i-am lăsat să-i odihnesc. Chicpiu, Deac, au făcut un meci foarte bun. Lui Omrani trebuia să-i dau minute venind după accidentare. Petrila este pariul meu. Dacă vedeţi declaraţiile mele, v-am spus că Petrila va ajunge departe şi va costa bani mulţi. Este golgheterul CFR-ului în momentul de faţă.

FCSB este o echipă reprezentativă, nu vreau să intru în polemică. Îi aştept să facă şi ei doi. Noi facem câte un pas, îi aştept şi pe ei să facă câte doi şi să ne ajungă din lume.

om schimba sistemul şi vom juca alt sistem cu Young Boys. Sunt multe lucruri pe care le poţi aduce în faţa jucătorilor şi să-i motivezi. Jucăm cu calificarea pe masă. Acum, nu ştim dacă putem. Young Boys este o echipă foarte puternică, una care a detronat FC Basel, a câştigat campionatul la 20 de puncte. Vom vedea dacă putem.”, a declarat Marius Şumudică, la finalul jocului cu CS Mioveni.