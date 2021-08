Șumudică nici nu concepe să plece de la CFR Cluj: „Am făcut programul pentru mâine!”

Tehnicianul român în vârstă de 50 de ani pare că nu are de gând să renunțe la postul său și a oferit ultimele noutăți despre situația sa la clubul din Gruia!

Plecarea lui Marius Șumudică de la CFR este de departe subiectul zilei în presa din România, însă antrenorul clujenilor nu are de gând să bată în retragere. Deși a fost adus de către campioana României în această vară, Șumudică poate părăsi rapid formația „feroviară”, din cauza rezultatelor sub așteptări din actuala campanie europeană.

În ciuda faptului că nu a primit acces la antrenamentul de astăzi, Șumudică este decis să nu renunțe la contractul său și anunță că vrea să pregătească echipa pentru meciul cu FCSB.

„Eu am făcut programul pentru mâine. Nu m-a sunat nimeni, eu tot aştept. Astăzi, stie toată lumea, am fost la antrenament şi nu am fost lăsat să intru. Diseară. jucătorii nu se vor duce la antrenament! Nu ştiu ce se întâmplă sau ce o să fie. Eu am contract si nu pot sa îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!

Mâine echipa trebuie să intre în cantonament pentru meciul cu FCSB! Vom vedea! Deocamdată, clubul nu are jurist, nu are preşedinte… Nici nu ştiu cine şi când o să mă sune, dacă o să mă sune”, a declarat Șumudică, potrivit digisport.ro.