Supărarea lui Gheorghe Hagi după Farul – UTA 2-0! Ce i-a reproșat lui Denis Alibec

Farul Constanța a învins UTA, cu 2-0, pe teren propriu, în Etapa a 12-a din Superligă, iar la final Gheorghe Hagi a spus de ce este nemulțumit.

Gheorghe Hagi este nemulțumit că Denis Alibec a primit cartonaș galben

Echipa gazdă s-a impus datorită golurilor marcate de Denis Alibec (19-penalty) și Roberto Casap (90).

După meci, managerul Farului, Gheorghe Hagi, a fost deranjat de faptul că Alibec a primit un cartonaș galben, în minutul 48. Atacantul a ajuns la al patrulea avertisment și acest sezon și, ca urmare, va lipsi în etapa viitoare, când Farul joacă în deplasare cu Sepsi.

„Contau cele trei puncte, jucăm să câștigăm, acesta e obiectivul nostru. Îi felicit pe toți. Am avut o primă repriză pe care am controlat-o, în a doua am stat bine în teren și rezervele au intrat bine.

Suntem pe drumul cel bun. Singurul lucru negativ e că a luat Alibec galben. Vine Torje, Morar, sunt ceilalți care abia așteaptă.

Lui Alibec Trebuie să-i dai senzația că e bine, că e într-un grup care vrea să câștige, el trebuie să joace la echipe foarte bune, care vor să câștige. Sperăm să avem o ‘căsătorie’ foarte bună.

Eu am spus ca penalty-ul să-l bată Larie, dar a executat Alibec. Ei decid pe teren, sunt doi căpitani. Când ai puterea să-ți asumi asta… A făcut foarte bine.

În formula mea de succes, când vorbesc cu ei, punctul 4 este să construim o mentalitate de învingători”, a declarat Gică Hagi.