Tensiuni mari în lotul Belgiei înaintea meciului decisiv: „Avem doar 10% şanse să învingem Croaţia”

Naționala Belgiei a fost învinsă de Maroc cu 0-2 în Grupa F a CM din Qatar și este obligată să învingă Croația pentru a se califica în optimi.

„Avem doar 10% şanse să învingem Croaţia”, a recunoscut Roberto Martinez

Aflată pe locul 2 în clasamentul FIFA, naționala de fotbal a Belgiei are o singură soluție „de bun simț” pentru a se califica în optimile Campionatului Mondial din Qatar: victoria în fața Croației.

În prezent, naționala pregătită de spaniolul Roberto Martinez are 3p, cu unul mai puțin decât Croația și Maroc. În ultima etapă, programată pe 1 decembrie, vor avea loc meciurile Croația – Belgia și Canada – Maroc.

Matematic, Belgia poate ocupat locul 2 în grupă și dacă remizează, dar numai dacă Maroc pierde la minimum patru goluri.

Martinez a recunoscut că sunt tensiuni în lot înaintea meciului decisiv. „Momentul în familie petrecut după meciul cu Maroc poate fi de ajutor, desigur. Toată lumea a putut recăpăta puţină energie datorită lui.

Da, au existat tensiuni în cadrul grupului. Este normal. Jucătorii evoluează de foarte mult timp împreună. Este ca într-o familie. Dacă nu există tensiune sau dezacorduri într-o familie, înseamnă că nu ai emoţii.

E prima oară când suntem într-o asemenea situaţie. (…) Mai avem o ocazie să ne calificăm. Astăzi, credem poate că avem doar 10% şanse să învingem Croaţia. Această cifră va creşte până la ora meciului, mai avem câteva zile. Personal, cred 100% în asta fiindcă am mare încredere în potenţialul echipei mele”, a afirmat Martinez, pentru rtbf.be.

Roberto Martinez nu știe dacă Romelu Lukaku va fi titular cu Croația

Selecționerul s-a referit și la starea fizică a atacantului Romelu Lukaku, absent în meciul împotriva Canadei și folosit în ultimele 9 minute cu Maroc.

„Sunt dezamăgit de prestaţia noastră împotriva Marocului. Am văzut teama de înfrângere pe chipuri, iar pentru asta e responsabilitatea mea să găsesc soluţii, să schimb starea de spirit a jucătorilor.

Fiindcă atunci când joci cu această frică, e foarte greu să-ţi foloseşti calităţile şi să câştigi. (…) Ştiu ce trebuie să fac pentru a readuce bucuria în rândul echipei. Mai avem câteva zile. Dacă reuşim să depăşim acest obstacol, vom vedea întreg potenţialul echipei noastre la acest turneu.

În fiecare echipă, ai nevoie pe teren de cei mai influenți jucători ai tăi. Suntem fericiți să-l avem înapoi pe Romelu Lukaku. Cu cât avem mai multe opțiuni, cu atât mai bine.

Au mai rămas două antrenamente, vom vedea dacă Romelu va putea începe împotriva Croației. Sperăm.

Amadou Onana are un profil foarte interesant. Este atât de tânăr, dar are o influență atât de mare. Mi-a plăcut felul în care a jucat până acum. Are mult caracter. E semnificativ ceea ce a făcut, deja, la această Cupă Mondială. Viitorul lui la națională va fi luminos”, a conchis el.