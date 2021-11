Toni Petrea, discurs echilibrat după succesul cu Craiova: „Trei puncte foarte importante, dar nu decisive”

FCSB a câștigat derby-ul cu CSU Craiova, scor 3-2, de pe ”Ion Oblemenco”, în etapa a 17-a din Liga 1.

La finalul meciului, Toni Petrea a comentat aspecte pozitive și negative pe care le-a sesizat la echipa sa. De asemenea, a vorbit și despre Andrei Dumiter și Budescu.

”Așa cum am anticipat, a fost un meci foarte dificil, un adversar care așteptam să ne pună probleme, mai ales în prima parte. În a doua, am întâmpinat probleme, am suferit, am absorbit această presiune, am reușit să rezistăm. În ultimele 20 de minute ne-am cam pierdut din repere și nu am mai avut luciditate să ținem de minge și am permis adversarului să vină peste noi, să-și creeze situații importante de poartă. Mă bucură faptul că nu am renunțat la luptă, că am crezut până la sfârșit în victorie și că am reușit să înscriem pe final.

Nu știu, nu pot să mă pronunț, nu am văzut faza, abia am văzut-o pe viu (n.r. penalty-ul comis de Cristea). Din păcate am primit două goluri pe două greșeli de-ale noastre, am pierdut mingea, pe posesia noastră. Sper ca pe viitor să eliminăm din greșelile astea. Pe mine mă deranjează că pierdem mingea în treimea proprie și că permitem adversarului să creeze panică.

Avem în lot jucători foarte valoroși, care pot face diferența în orice moment. E important să intre bine și să-și facă treaba. Le dau încredere, curaj, să încerce cât mai mult să finalizeze.

Dumiter trebuie să se pregătească în continuare și când intră pe teren să-și facă treaba, datoria de atacant sau ce îl pun să joace, fundaș dreapta sau fundaș stânga, nu contează, glumesc acum. Ideea e că, în momentul în care intră pe teren, jucătorii trebuie să dea totul.

Sunt trei puncte foarte importante, dar nu decisive. Nu cred că Craiova a ieșit din lupta pentru titlu. Principalul obiectiv este accederea în play-off și după vedem ce va fi după înjumătățirea punctelor.

E devreme pentru așa ceva (n.r. titularizarea lui Budescu). Rămâne de văzut. E un jucător valoros, se vede când pune piciorul pe minge și asta se așteaptă de la el, să aibă sclipiri”, a declarat Toni Petrea, după victoria cu CSU Craiova.