„Toţi portarii mai greşesc, numai că el are o problemă!”. Continuă criticile la adresa lui Andrei Vlad

Andrei Vlad (22 de ani) a „îngropat-o” din nou pe FCSB, în meciul cu FC U Craiova 1948, încheiat 2-2!

Titularul dintre buturile roș-albaștrilor s-a poziționat greșit la o lovitură liberă a oltenilor, iar execuția lui William Baeten nu i-a dat nicio șansă goalkeeper-ului să pareze mingea. Cunoscut pentru erorile sale repetate din poarta celor de la FCSB, Andrei Vlad este acuzat că are momente de lipsă de concentrare, fără nicio explicație. Mai mult, „Messi al portarilor” este considerat vinovat și pentru primul gol al Craiovei, înscris de Claudiu Bălan.

„Chiar nu pot să-mi dau seama. Are un antrenor de portari, pe „Popică” (n.r. Marius Popa), el ar trebui să ştie ce se întâmplă. Chiar nu ştiu. Din punctul meu de vedere, el a greşit şi la primul gol al celor de la FC U Craiova. N-avea ce să caute acolo, n-avea de ce să iasă. Acel atacant de la Craiova (n.r. Bălan) era sub presiune, cu adversari în jurul lui.

Dacă Vlad nu ieşea, soluţiile atacantului erau foarte puţine, s-a văzut că mingea a fost mai mult împinsă în poartă, n-a fost vreun şut… Are momente de „blackout”, nu alege soluţiile logice, corecte. La golul doi, chiar nu l-am înţeles, nu ştiu ce-a vrut să facă, de ce a stat unde a stat. Probabil că se aştepta la o centrare… De genul ăsta, nu (n.r. dacă s-a păcălit aşa la o lovitură liberă). Dar am luat şi eu goluri şi printre picioare.

Toţi portarii mai greşesc, numai că el are o problemă. Are momente când apără foarte bine, i-a scos de câteva ori în acest campionat pe cei de la FCSB din situaţii foarte grele, prin intervenţiile lui, dar uite că are şi astfel de momente de blocaj”, a declarat Helmuth Duckadam, pentru ProX.