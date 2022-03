„Totul depinde și de caracterul lui”. Speranța fotbalului nostru, analizată de un antrenor cu performanțe în străinătate

Octavian Popescu a debutat la națională în amicalul cu Grecia, moment mult așteptat de lumea fotbalului de la noi care era curioasă să vadă cum se va descurca tânărul mijlocaș într-o astfel de postură.

La 19 ani, mulți îl compară deja pe fotbalistul de la FCSB cu Gică Hagi și așteaptă ca evoluțiile sale de aici încolo să confirme cele arătate până în prezent de mijlocașul ofensiv evaluat de Gigi Becali la 50 de milioane de euro. Florin Motroc a stat cu ochii pe puștiul vicecampioanei și îi face o caracterizare fidelă copilului minune al roș-albaștrilor.

„Copilul are calitate. A arătat-o și în execuțiile de la golurile marcate de la distanță. Am înscris și eu niște goluri de la 25-30 de metri, dar eu dădeam mai ciobănește în ele. Octavian Popescu trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Acum are un fizic care nu-l recomandă pentru marea performanță. Octavian Popescu poate fi decisiv, dar are nevoie de multă muncă, ambiție și dorință. Totul depinde și de caracterul lui.

Și Ianis era ca fizic cam ca Octavian Popescu. Apoi, mergând la Fiorentina și acum la Glasgow, a făcut cunoștință cu sala de forță. Când a plecat Adama Traore de la Barcelona, era un sfrijit. Acum e tanc, nu poți să-i iei mingea, ți-e și frică să-l ataci. Și Ianis arată mult mai bine acum. Fotbalul fără forță nu mai e posibil”, a punctat antrenorul care activează în Bahrain pentru PRO X.

Tehnicianul de 54 de ani consideră că pregătirea pe care jucătorii români o făceau odinioară îi ajuta să facă față la cel mai înalt nivel atunci când ajungeau în străinătate la echipe importante.

„Metodele erau mai spartane, pregătire sovietică, zeci de kilometri alergați, ca la maraton. La sala de forță, simțeai că ți se rupe coloana vertebrală când ți se puneau greutățile alea pe tine. Eu nu știu cine ar mai putea face acum circuite din alea pe care le făceam noi prin anii 70-80. Dacă nu te pregătești într-un anumit fel, nu poți face față la nivel de mare performanță.

De-aia și Chivu, Mutu, cei care au mai jucat la echipe importante, l-au mai prins pe Sdrobiș, au mai prins niște pregătiri din astea old school. Generațiile de după n-au mai prins. Noi aici suferim acum. Am citit de curând un interviu cu Zlatan Ibrahiimovic, care spunea că nu există performanță fără muncă dură. De asta au nevoie jucătorii noștri”, a transmis Motroc.