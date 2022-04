Trădare istorică! Susținerea de care beneficiază FCSB din partea marii rivale Dinamo

Altădată dușmane de moarte, FCSB și Dinamo se pare că au găsit o modalitate prin care să coopereze.

Astfel în disputa pentru un loc în Comitetul Executiv al FRF, dinamoviștii îl susțin pe reprezentantul roș-albaștirior în această cursă. Valeriu Argăseală, Daniel Niculae de la Rapid și Ovidiu Costeșin din partea Craiovei sunt cei trei candidați pentru cele două locuri ale Ligii 1 din Comitetul Executiv. Președintele dinamoviștilor, Iuliu Mureșan, a explicat sprijinul acordat omologului de la vicecampioana României.

„Unul pe care îl voi susține cu siguranță este Valeriu Argăseală. Are experiență, în cunosc de mulți ani, e unul dintre cei mai buni conducători din fotbalul românesc. Are toate calitățile. E important să fie oameni cu experiență, care cunosc regulamentele. Nu are cum să o ajute pe Dinamo, ajută fotbalul! Îl voi susține prin vot.

Va fi o adunare a Ligii care va valida doi dintre cei trei candidați. Apoi, cei doi vor fi validați, din nou, de Adunarea Generală a Federației. Îi apreciez și pe ceilalți doi, sunt simpatici, dar nu m-am gândit pe cine voi alege. Costeșin are mai multă experiență, Daniel Niculae a venit mai recent, dar face o treabă extraordinară. Chiar mi-e greu să spun pe cine voi alege”, a declarat șeful grupării din „Groapă”, la Digi Sport.

Oficialul „câinilor” a confirmat și intenția clubului din Ștefan cel Mare de a construi o nouă bază de pregătire la 25 de kilometri de București, în Adunații Copăceni.

„Există intenția asta. Avem un proiect, dar trebuie să găsim susținerea necesară. Am identificat un teren pe care putem face acest lucru, are peste 9 hectare. Proiectul e amplu, ar fi o bază foarte frumoasă. E foarte greu să găsești un teren lângă București. Săftica nu ajunge pentru că nu avem două terenuri de iarbă acolo. Mai e acolo un sintetic, dar pe care nu poți juca meciuri oficiale. Distanța este asemănătoare. La Săftica nu există loc fizic pentru dezvoltare.

Mai e mult, dar important este că intenția există, niște demersuri s-au făcut deja. Noi vom insista să se facă. Chiar dacă nu voi mai fi eu la club, cei care vin vor duce totul la bun sfârșit. Nu pot face o estimare, dar va costa câteva milioane de euro. Au crescut mult prețurile materialelor de construcții. Lucrurile trebuie demarate, pentru că durează. Nu pot fi făcute într-un an sau doi”, a mai dezvăluit Mureșan.