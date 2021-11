FCSB este gata să dea o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Gigi Becali, patronul echipei, a anunţat că a primit o ofertă de 7,5 milioane de euro de la Arsenal pentru Ianis Stoica.

Ilie Dumitrescu, fost mare internaţional şi un apropiat al lui Gigi Becali, a vorbit despre această posibilă mutare. Acesta este de părere că transferul are şanse destul de mari să se realizeze, pentru că Ianis Soica este un jucător de viitor, în timp ce Gigi Becali ar da un nou tun financiar.

,,Este un jucător cu un potențial foarte mare, este de perspectivă. Cluburile mari investesc în jucători de prespectivă, care au cifre foarte bune și sunt și foarte tineri.

Va fi foarte greu să facă pasul imediat și să joace în Premier League, dar e nevoie de adaptare, să se antreneze la un nivel diferit, la altă intensitate, cu jucători valoroși. El poate fi împrumutat, sau poate chiar să joace la U23, la rezerve.

Eu am văzut jucători de 18 ani, de 19 ani, pe la Dortmund, de exemplu, deci există și șansa să intre în echipa mare și să joace, dar este nevoie de puțină pregătire, să te adaptezi la tot ceea ce înseamnă condițiile de antrenament.

Probabil că vor face și antrenament individual cu el, dacă va ajunge acolo, apoi o să se facă anumite teste și după aceea o să facă un program special și apoi o să joace la echipa de tineret de la Arsenal, dacă va fi la Arsenal.

Iar apoi, cu echipa mare, dacă este nevoie vreodată de el și se remarcă și este un jucător cu personalitate. Iar el este genul de jucător cu personalitate, are maturitate pentru 18 ani. Dar sunt și jucători de 18 ani pe la Arsenal tot cu maturitate, adică cu siguranță. Cei care sunt de perspectivă sunt în contact cu echipa mare.

Saka cât are? Cel care a jucat titular la națională. Cred că are 19 ani, dar el e de ceva timp la Arsenal și apoi la naționala Angliei. Este important că el are cifre bune, că s-a remarcat. Dar să nu uităm că el e de un an și ceva la națională. Tot așa s-a remarcat, pe la 19 ani, e clar că e o investiție.

La Gigi Becali, dacă vii mâine cu o sumă, el vrea puțin mai mult, pentru că nu are presiunea asta din punct de vedere financiar. Și e și din principiu dacă e să o faci. Te gândești că există și șansa să rămâi cu un procent.

Eu cred că se face. Aici vorbim de un milion – două în sus sau în jos, de la 7 milioane sau 7 și ceva la 10, deci te întâlnești pe undeva în zona aia. Plus că deja FCSB este o vitrină importantă, unde sunt jucători care au fost transferați de la Gigi Becali. Are mână, ce să spun? Și aici este investiție minimă, nu? Cât a fost? A fost crescut la copii și junioni, nu?”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digisport.