Transferul lui Nicolae Stanciu în China, văzut cu ochi buni: ,,Oricine ar face pasul! E prea important”

Nicolae Stanciu este foarte aproape de a perfecta o mutare neaşteptată. Mijlocaşul este destul de aproape de a semna cu chinezii de la Wuhan.

După ce această mutare a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, nu condamnă această mutare. Acesta este de părere că orice jucător ar fi ales un salariu mai mare pentru un astfel de transfer. Oficialul ,,roş-albaştrilor” susţine că fotbalistul nu va avea probleme cu echipa naţională

,,Stanciu are un salariu bun, însă să câştigi 2 milioane şi ceva prin China, oricine ar face pasul. A mai făcut pasul ăsta la o vârstă, dar acum îl face la alta. China este într-o dezvoltare continuă, are oraşe care sunt precum New York.

Pentru echipa naţională e prea important, l-ai adus pe Mitriţa din Statele Unite şi nu-l aduci pe el din China? E prea important. A devenit, împreună cu Chiricheş, un jucător insustituibil”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

EXCLUSIV | Ultimele detalii despre transferul lui Stanciu în China! Salariu uriaș + durata contractului

Internaționalul român s-a înțeles cu noua sa echipă, iar în următoarele ore este așteptat la Wuhan, pentru a semna noul angajament!

Nicolae Stanciu se desparte astfel de campioana Cehiei, Slavia Praga, după doi ani și este gata să înceapă noua sa aventură. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani va evolua astfel la Wuhan FC, pentru o perioadă de 4 ani.

Potrivit informațiilor Realitatea Sportivă, Stanciu va avea un salariu uriaș la noua sa echipă, urmând să câștige nu mai puțin de 4 milioane de euro, sumă la care se vor adăuga prime, dar și bonusuri de performanță. Negocierile au început încă de acum trei săptămâni, iar compania de impresariat a Anamariei Prodan se află chiar în aceste momente în Cehia pentru a pune la cale ultimele detalii.

7.000.000 de euro este cota de transfer a lui Nicușor Stanciu în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.